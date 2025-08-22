NA UDARU I BEOGRAD: Novo upozorenje RHMZ, u sledećih sat vremena stižu pljuskovi sa grmljavinom
MALO pre 20 časova očekuju se pljuskovi sa grmljavinom u više delova Srbije prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ponovo se oglasio na svom sajtu zbog novog nevremena koje se sprema u Srbiji. Za oko sat vremena bi trebalo da na udaru bude većina krajeva Srbije, a pljuskovi sa grmljavinom biće i na području Beograda.
"U naredna dva sata u većini krajeva nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, ponegde i grad. Na severu suvo i vetrovito.
U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Takođe, i na području grada Beograda mestimično kratkotrajni pljuskovi, a moguća je i grmljavina", piše RHMZ.
(Mondo)
