Društvo

NA UDARU I BEOGRAD: Novo upozorenje RHMZ, u sledećih sat vremena stižu pljuskovi sa grmljavinom

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 18:54

MALO pre 20 časova očekuju se pljuskovi sa grmljavinom u više delova Srbije prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

НА УДАРУ И БЕОГРАД: Ново упозорење РХМЗ, у следећих сат времена стижу пљускови са грмљавином

FOTO: Novosti

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ponovo se oglasio na svom sajtu zbog novog nevremena koje se sprema u Srbiji. Za oko sat vremena bi trebalo da na udaru bude većina krajeva Srbije, a pljuskovi sa grmljavinom biće i na području Beograda.

"U naredna dva sata u većini krajeva nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, ponegde i grad. Na severu suvo i vetrovito.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Takođe, i na području grada Beograda mestimično kratkotrajni pljuskovi, a moguća je i grmljavina", piše RHMZ.

(Mondo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma