NA UDARU I BEOGRAD: Novo upozorenje RHMZ, u sledećih sat vremena stižu pljuskovi sa grmljavinom

MALO pre 20 časova očekuju se pljuskovi sa grmljavinom u više delova Srbije prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

FOTO: Novosti

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ponovo se oglasio na svom sajtu zbog novog nevremena koje se sprema u Srbiji. Za oko sat vremena bi trebalo da na udaru bude većina krajeva Srbije, a pljuskovi sa grmljavinom biće i na području Beograda.

"U naredna dva sata u većini krajeva nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, ponegde i grad. Na severu suvo i vetrovito.

Foto: Printskrin/RHMZ

U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Takođe, i na području grada Beograda mestimično kratkotrajni pljuskovi, a moguća je i grmljavina", piše RHMZ.

(Mondo)

BONUS VIDEO-