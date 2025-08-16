VUČIĆ O SMRTI DENA TANE: Odlazak velikog Zvezdaša i nadasve patriote
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom smrti čuvenog Dena Tane.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Rastužila me je vest o smrti Dobrivoja Tanasijevića, čuvenog Dena Tane, uspešnog poslovnog čoveka, velikog Zvezdaša i nadasve patriote koji nikada nije zaboravio svoju Srbiju. Imao je čudan životni put, gotovo filmski, tokom kojeg je uspostavio brojne kontakte sa nekim od najuticajnijih ljudi iz sveta biznisa i politike, kako u Sjedinjenim Državama, tako i na globalnom nivou. Upravo ti kontakti i prijateljstva Dena Tane, bili su od koristi i našoj zemlji kada nam je to bilo potrebno i po tome ćemo ga uvek pamtiti. Izražavam duboko saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru.
