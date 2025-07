U OVIM MESTIMA PAŠĆE NAJVIŠE KIŠE, A EVO DA LI NAM SE VRAĆAJU VRUĆINE: Prognoza direktora RHMZ za naredne dane

PRODOR vlažnog vazduha usloviće i do 40 mm padavina u oblasti intenzivnijih pljuskova, koji će biti praćeni gradom i jakim vetrom, kaže prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Iako će sutra širom Srbije vreme biti osetno svežije, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, posebno na jugu i istoku zemlje, kratkotrajne padavine neće biti dovoljne da ublaže sušu, koja nas prati još od početka juna, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opasnost od požara i dalje postoji, a nepovoljni vremenski uslovi se nastavljaju.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, kaže za Kurir da se u većini mesta prognozira od pet do 15 mm kiše.

- Više padavina biće u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, zatim u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u oblasti Homolja i u Borskom okrugu na istoku zemlje, gde će ovaj prodor vlažnog vazduha usloviti ponegde i 20-40 mm padavina, naročito u oblasti intenzivnijih pljuskova, koji će na pojedinim lokalitetima biti praćeni gradom i jakim vetrom.

Ipak, vremenske nepogode neće biti takvog intenziteta kao pri prethodnom prodoru 7. i 8. jula i biće ređa pojava - navodi prof. dr Nikolić i ističe da je za područje Srbije izdat žuti i narandžasti meteoalarm, a da će dvodnevno zahlađenje usloviti pad maksimalnih temperatura - sutra od 21 do 26, samo na krajnjem jugu i jugoistoku do 29, dok se u petak očekuje od 25 do 28 stepeni.

- Pljuskovi koji se prognoziraju za danas su svakako dobrodošli i bar delimično i na kratak rok doprinose smanjenju rizika od požara na otvorenom, ali nisu dovoljni da prekinu sušni period, koji traje od početka juna. Za prekid suše potrebna je znatno veća suma padavina u dužem vremenskom intervalu. Generalno nepovoljna meteorološka situacija, posmatrajući dugoročno uticaje na hidroenergetiku, opasnosti od požara i sušu, ipak će se nastaviti.

Toplotni stres ne pogoduje ni zdravima Direktor RHMZ naglašava da se zbog najavljenih toplotnih talasa u avgustu, kao i produženih sušnih perioda, očekuju i dalje nepovoljni meteorološki uslovi, ne samo kad je reč o suši, opasnostima od požara ili hidroenergetskoj situaciji već i sa aspekta javnog zdravlja. - Produženi periodi izloženosti jakom toplotnom stresu ne pogoduju ni bolesnim ni zdravim osobama, ali ni biljkama ni životinjama. Građanima i svim nadležnim službama savetujem da redovno prate sve informacije, najave i upozorenja RHMZ, koji iz sat u sat prati meteorološku i hidrološku situaciju i blagovremeno obaveštava javnost u cilju zaštite ljudskih života, imovine i prirodnih resursa.

Nakon jednodnevnih padavina danas i sutra, direktor RHMZ kaže da će ponovo biti suvo, a od subote i pretežno sunčano, uz nagli porast temperature.

- Dnevni maksimumi već drugog dana vikenda dostići će vrednosti oko 35, a u ponedeljak i utorak ponovo od 35 do 40 stepeni. U noći između utorka i srede prognozira se suvo osveženje, koje će temperaturu oboriti za sedam do 10 stepeni.

- Kratkotrajna kiša moguća je samo severnije, u Panonskoj niziji. Kratkotrajne padavine u vidu lokalnih pljuskova s grmljavinom prognoziraju se ponovo tek oko 25. i 26. jula, ali sveukupno, očekuje se da će i ovomesečna količina padavina ostati ispod proseka, naročito na jugu i jugoistoku zemlje, gde je suša i najekstremnija.

