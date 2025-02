ŠTA U PRAKSI ZNAČI ŠTRAJK ADVOKATA: Nisu svi za obustavu rada, pala i ostavka

OBUSTAVA rada advokata do 4. marta, koju je u nedelju izglasala Skupština advokatske komore Srbije kao podrušku protestima studenata, u praksi znači da se u narednih mesec dana odlažu sva suđenja u svim sudovima u Srbiji. Neće se držati ni ona u kojima su okrivljeni u pritvorima, što je ranije uvek podrazumevalo minimum rada. Čak i ko je planirao da se razvede ovih dana, moraće da čeka mart.

FOTO: Arhiva novosti

Kao što je ovom odlukom "zakočeno" sudstvo, na neki način biće "zakočena" i tužilaštva, jer se bez advokata neće moći obavljati saslušanja uhapšenih za razna krivična dela. Takođe će pod upitnikom biti i saslušanja svedoka, jer tim fazama istrage u tužilaštvu prisustvuju i advokati i postavljaju pitanja.

Ipak, za svakog osumnjičenog za neko krivično delo tužilaštva će moći da traže određivanje pritvora, ukoliko se smatra da za to postoje razlozi. Sud može da odredi pritvor i bez advokata, jer Zakon o krivičnom postupku kaže da "saslušanju okrivljenog o razlozima određivanja pritvora u sudu mogu da prisustvuju javni tužilac i branilac". To znači da mogu, a ne moraju i da nije obavezno njihovo prisustvo. Tako da svi koji u vreme štrajka počine neko ubistvo, prodaju drogu, izazovu saobraćajku sa smrtnim posledicama, budu uhapšeni zbog mita i korupcije, ili učine neko drugo krivično delo, čak i lakše, a za koje se proceni da ima osnova da se odredi pritvor završiće u njemu, bez obzira što advokati štrajkuju, ali će biti saslušani tek kada oni okončaju svoju obustavu rada.

U odluci o štrajku Advokatske komore Srbije navedeno je da advokati neće ulaziti, ni boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili organa uprave po bilo kom osnovu. Da neće primati poštu. Mogu samo da ulažu žalbe ili druge podneske, kojima ističe rok za podnošenje, kako klijenti ne bi potpuno izgubili prava.

FOTO:Lj.P. Tekst potpisa

Nejasno je da li u ovom periodu "nerada", advokati mogu da postupaju pred javnim izvršiteljima, notarima i pred Agencijom za privredne registre, jer to nije konkretno navedeno, niti razjašnjeno. S obzirom da je nalog Komore o obustavi rada vrlo restriktivan, bez minimuma rada bar u pritvorskim predmetima, nasilju u porodici i u slučajevima maloletnika, pa čak i bez primanja pošte što do sada nije zabeleženo, mnogi tumače da je i ovo zabranjeno advokatima.

Tako neće moći da kod javnih beležnika rade ostavinske rasprave ili overe bilo kojih ugovora poput recimo kupovine ili prodaje stanova, niti da sa njima komuniciraju oko pripreme dokumentacije.

Od izvršitelja neće moći da primaju akte o postupcima izvršenja, niti da im podnose predloge za izvršenja. U APR neće smeti da postupaju vezano za osnivanje neke firme ili promenu u registru privrednih subjekata poput promene imena ili statusa.

Jedino što mogu je da, na neki način "ispod žita", pripreme dokumentaciju i daju je stranci da sama tamo ide i završava šta treba.

Advokat Dragan Palibrk izjavio je da je odluka Skupštine Advokatske komore Srbije o jednomesečnoj obustavi rada advokata u Srbiji nezakonita, protivna interesima advokature, protivna interesima klijenata od kojih advokati žive, kao i da ona uništava advokaturu.

Palibrk je za Tanjug rekao da je ova odluka AKS protivzakonita zato što su interesi klijenata, koji su po kodeksu advokature na prvom mestu, zapostavljeni ovakvom odlukom i zato što nije ispoštovan minimum procesa rada.

- Mi ne možemo ni poštu da primamo, a ne bi me začudilo da ta grupa ljudi u Skupštini AKS uskoro izglasa da ne možemo da izađemo iz kuće. Ne mogu da verujem dokle to ludilo ide. Ono što je karakteristično za advokate je njihova nezavisnost u radu, a gde je naša nezavisnost sa ovakvim odlukama i šta se mi tu kao pojedinci pitamo. Ograničavaju nam osnovno pravo na rad - istakao je Palibrk. - Ovakvom odlukom se uništava advokatura, zato što je većina advokata, koji žive od svog rada, odlazaka na suđenja, honorara koji za to dobijaju, sada lišena prava i mogućnosti da ostvare svoje prihode i zarade. Troškova će biti pa biti, državi moraju da se plate porezi, ko nema svoju kancelariju mora da plati zakupninu, tako da skandalozniju odluku nisam video u 31 godini bavljenja ovim poslom.

Palibrk je naveo da iza svega ovoga stoji interes određenih političkih grupacija, a da će ovakvom odlukom AKS najviše biti povređena prava građana.

Mnogi advokati su protiv ovoliko duge obustave rada, a kako nam je rečeno velikoj većini ne odgovara da ne radi mesec dana i to zbog tuđih i nejasnih ciljeva. Prema nekim informacijama prilikom glasanja delegata u Skupštini AKS došlo je i do zabune, jer su pojedini mislili da glasaju za predlog Upravnog odbora AKS, koji je predviđao 15 dana štrajka uz rad u pritvorskim predmetima, nasilju u prorodici, slučajevima maloletnika i privremenih mera, a izglasali su predlog Advokatske komore Šapca o potpunoj obustavi. Inače, na Skupštini je od 142 delegata, koja su obezbedila komforan kvorum za "šabački predlog" glasalo njih 73, tako da posle toga predlog AKS nije ni stavljen na glasanje.

Sve ovo je, kako saznajemo, u nedelju popodne dovelo do velike rasprave u Upravnom odboru AKS u kojem većina nije bila oduševljena što je predlog AK Šapca usvojen, pa su predložili kolektivnu ostavku. Protiv je bio šabački advokat Vladimir Terzić, koji se aktivno zalaže za blokade, pa je zbog mišljenja da bi kolektivna ostavka bila opstrukcija odluke Skupštine, on podneo ostavku na članstvo u svom matičnom Upravnom odboru u Šapcu, ali mu to tamo nisu prihvatili.

S druge strane advokat Dragoslav Ljubičanović podneo je ostavku na mesto člana UO AKS. Kako nam je rekao to je uradio, jer nije prihvaćen predlog UO čiji je deo, već je izglasan predlog Šapca.

- Treba da sprovodim odluke sa kojima se ne slažem i koje nemaju veze sa našim interesima, a to neću. Mi smo podršku studentima dali, a brojni advokati čak i profesionalnim angažmanom. Mi sada nudimo ono što od nas niko ne traži i što se ne traži ni od koga drugog, a to je da ne radimo i da naši klijenti nemaju pravnu pomoć. I to mesec dana - kaže nam Ljubičanović.

Foto I.marinković advokat Dragoslav Ljubičanović

On ukazuje i na nemogućnost ulaganja žalbi za koje ističe rok, iako im je to dozvoljeno da rade, jer kako navodi, kako da pusti žalbu, ako ne prima poštu i tako ne može da primi ni jednu odluku suda, koja će se onda okačiti na oglasnoj tabli u sudu, kojoj advokat ne može da priđe.

KAKAV ŠTRAJK DOK SAM U PRITVORU

POJEDINI advokati nam kažu da im se zbog obustave rada bune klijenti, koji su u pritvoru.

- Klijent mi je uhapšen zbog droge, tvrdi da je nevin i ima indicija da je tako i ne mogu da mu objasnim da štrajk nije moj stav, već da moram da poštujem odluku Komore, kako ne bih izgubio licencu. On kaže, "ja sam te platio da radiš, neću da mi se odugovlači postupak". Zovu i njihove porodice, bune se - priča nam jedan mladi advokat sa kakvim se sada pritiscima susreće zbog odluke o obustavi rada.