Dr Novosti

MEDICINSKI PODVIG: Operisan neoperabilni srčani bolesnik

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 21:00

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U NOVOSIBIRSKU je prva bajpas operacija u Rusiji izvedena na neoperabilnom pacijentu sa ishemijskom bolešću srca, saopštio je Nacionalni medicinski centar „Akademik Mešalkin“.

МЕДИЦИНСКИ ПОДВИГ: Оперисан неоперабилни срчани болесник

Foto: Unsplash/César Badilla Miranda

Četrdesetdevetogodišnji stanovnik Barnaula primljen je u kliniku sa kritičnim oštećenjem dva srčana zaliska, mitralnog i aortnog, kao i ishemijskom bolešću srca. Štaviše, imao je neuspešnu transplantaciju bubrega i mogao se samo nadati novoj nakon potpunog rešavanja srčanih problema. Međutim, dijagnostički testovi su pokazali da zamena mitralnog zaliska nije moguća.

Lekari su odlučili da pribegnu alternativnoj opciji: bajpas operaciji sa spoljašnjim cevovodom koji sadrži ventil, zaobilazeći pogođeni mitralni zalistak.

-Video sam takvu operaciju 2018. godine u klinici Mejo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde sam pratio sve njene faze. U Rusiji do sada takve operacije nisu izvođene, istakao je jedan od specijalista.

U normalnim uslovima krv teče iz leve pretkomore u levu komoru kroz mitralni zalistak, ali je kod ovog pacijenta on prestao da funkcioniše. Operacija je podrazumevala ugradnju sintetičke proteze sa mehaničkim zaliskom.

-Ova tehnika osmišljena je da pruži šansu posebno pacijentima sa kalcifikacijom mitralnog anulusa, što može dovesti do rupture leve komore tokom bilo koje druge operacije, objasnio je kardiohirurg Aleksandar Bogačov-Prokofjev.

Hirurzi su jedinstvenu operaciju izveli za tri sata. Pored zamene mitralnog zaliska, obavili su i standardnu zamenu aortnog zaliska, koji je bio nešto manje zahvaćen kalcifikacijom, kao i bajpas desne koronarne arterije.

-Smatramo da bi, uprkos složenosti, nova tehnologija mogla da bude perspektivna alternativa tradicionalnim metodama lečenja pacijenata sa teškom kalcifikacijom anulusa mitralnog zaliska i zadnjeg zida leve komore, zaključio je lekar.

Tokom čitavog perioda oporavka pacijent je bio na hemodijalizi. Lekari više nisu zabrinuti za rad njegovog srca. Radi daljeg lečenja i razmatranja mogućnosti transplantacije bubrega, pacijent je prebačen u Altajsku regionalnu bolnicu.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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