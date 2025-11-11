ČAJ OD HIBISKUSA POMAŽE U SNIŽAVANJU PRITISKA: Prirodni je saveznik zdravlja, ali samo uz konsultaciju s lekarom

ČAJ od hibiskusa prirodno pomaže u snižavanju krvnog pritiska, podržava zdravlje srca i može smanjiti holesterol i šećer u krvi.

Čaj od suvih listova hibiskusa ne samo da ima ukusan i opor ukus, već može i da pomogne vašem zdravlju.

Istraživanja su pokazala da pijenje čaja od hibiskusa dva puta dnevno može biti efikasno za kontrolu krvnog pritiska kod hipertenzije prvog stadijuma, zajedno sa promenom načina života i ishrane.

Pored toga, ovaj pregled je otkrio da hibiskus može smanjiti krvni pritisak, holesterol, šećer u krvi, telesne masti i nedostatak gvožđa.

VAŽNO Pre uvođenja čaja od hibiskusa u ishranu, posebno ako imate hipertenziju ili uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa fitoterapeutom ili lekarom.

Hibiskus može imati i zaštitne efekte protiv gojaznosti. Malo, randomizovano, placebo kontrolisano ispitivanje pokazalo je da su učesnici koji su uzimali ekstrakt hibiskusa videli smanjenje telesne težine, BMI i centralne masne mase, bez obzira na fizičku aktivnost.

Recept

Potrebno je:

2 kašičice suvih cvetova hibiskusa

250 ml vode

Med ili zaslađivač po ukusu (opciono)

Limun ili pomorandža za dodatni ukus

Priprema

Zagrejte vodu do ključanja. Dodajte hibiskus u šolju ili manji lončić. Prelijte kipućom vodom preko cvetova hibiskusa.

Poklopite i ostavite da odstoji 5–10 minuta.

Procedite čaj kroz cediljku u šolju.

Po želji zasladite medom ili dodajte limun ili kriške pomorandže.

