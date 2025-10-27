SPAS ZA PACIJENTE SA SUVIM OKOM: revolucionarni IPL i LLLT svetlosni tretmani

PECKANjE ili grebanje, osećaj peska u očima, crvenilo, učestalo tretpanje i povremena zamagljenja vida često nisu samo prolazna nelagodnost. Ako ove simptome redovno primećujete, velika je verovatnoća da patite od sindroma suvog oka – problema koji se javlja kod sve većeg broja ljudi i značajno utiče na kvalitet vida i života.

Zašto nastaje suvo oko?

Postoje dva osnovna uzroka suvog oka. Ređe se radi o nedostatku suza zbog smanjenog lučenja suznih žlezda. Mnogo češće, pacijenti imaju dovoljno suza ali se one ne zadržavaju dovoljno dugo na površini oka. To znači da imaju nestabilan suzni film i taj tip suvog oka nazivamo evaporativnim suvim okom.

U većini slučajeva uzrok nestabilnog suznog filma je disfunkcija meibomovih žlezda – sitnih žlezda koje stvaraju zaštitni masni sloj suza. Kada se one zapuše ili atrofiraju, suze brže isparavaju, a oko ostaje bez prirodne zaštite. To dovodi do simptoma kao što su peckanje, grebanje, osećaj peska u očima, osetljivost na svetlo i učestalo tretpanje.

Kako se leči suvo oko?

U zavisnosti od uzroka i tipa suvog oka postoji više načina lečenja, ali je daleko najčešći ukapavanje veštačkih suza i gelova. Veštačke suze mogu umanjiti tegobe, ali zahtevaju redovno i učestalo ukapavanje i ne deluju na osnovni uzrok suvog oka.

IPL i LLLT svetlosni tretmani – rešenje koje deluje direktno na uzrok suvog oka

Isključivo u očnoj bolnici Profesional primenjuju se u kombinaciji savremeni IPL (Intense Pulsed Light) i LLLT (Low Level Light Therapy) tretmani, osmišljeni da direktno poboljšaju rad meibomovih žlezda i suzni film kod pacijenata sa nestabilnim suvim okom.

IPL I LLLT tretmani deluju tako što smanjuju upalu, olakšavaju sekreciju meibomovih žlezda, direktno utiču na ćelijski metabolizam meibomovih žlezda i poboljšavaju njihovu funckiju.

Primenjeno zajedno, ovi tretmani stabilizuju suzni film, poboljšavaju vlaženje očiju, smanjuju iritaciju i eliminišu ili značajno redukuju simptome suvog oka.

Procedura traje svega 15-20 minuta, potpuno je bezbolna i ne zahteva vreme za oporavak. Obično je potrebno uraditi 3 do 4 tretamana u periodu od 4 do 6 nedelja. Po završetku tretmana najveći broj pacijenata oseti olakšanje koje traje oko 12 meseci.

Prednosti ovog pristupa

Tretmani deluju na uzrok , a ne samo simptome suvog oka

, a ne samo simptome suvog oka Omogućavaju dugotrajno olakšanje i poboljšanje simptoma kod 90% pacijenata

Značajno ređa potreba za ukapavanjem veštačkih suza

Uz savremene IPL I LLLT tretmane simptomi suvog oka ne moraju biti Vaša svakodnevnica. Već nakon nekoliko tretmana pacijentima može da se omogući komforan vid i značajno poboljša kvalitet života.

