SPAS ZA PACIJENTE SA SUVIM OKOM: revolucionarni IPL i LLLT svetlosni tretmani
PECKANjE ili grebanje, osećaj peska u očima, crvenilo, učestalo tretpanje i povremena zamagljenja vida često nisu samo prolazna nelagodnost. Ako ove simptome redovno primećujete, velika je verovatnoća da patite od sindroma suvog oka – problema koji se javlja kod sve većeg broja ljudi i značajno utiče na kvalitet vida i života.
Zašto nastaje suvo oko?
Postoje dva osnovna uzroka suvog oka. Ređe se radi o nedostatku suza zbog smanjenog lučenja suznih žlezda. Mnogo češće, pacijenti imaju dovoljno suza ali se one ne zadržavaju dovoljno dugo na površini oka. To znači da imaju nestabilan suzni film i taj tip suvog oka nazivamo evaporativnim suvim okom.
U većini slučajeva uzrok nestabilnog suznog filma je disfunkcija meibomovih žlezda – sitnih žlezda koje stvaraju zaštitni masni sloj suza. Kada se one zapuše ili atrofiraju, suze brže isparavaju, a oko ostaje bez prirodne zaštite. To dovodi do simptoma kao što su peckanje, grebanje, osećaj peska u očima, osetljivost na svetlo i učestalo tretpanje.
Kako se leči suvo oko?
U zavisnosti od uzroka i tipa suvog oka postoji više načina lečenja, ali je daleko najčešći ukapavanje veštačkih suza i gelova. Veštačke suze mogu umanjiti tegobe, ali zahtevaju redovno i učestalo ukapavanje i ne deluju na osnovni uzrok suvog oka.
IPL i LLLT svetlosni tretmani – rešenje koje deluje direktno na uzrok suvog oka
Isključivo u očnoj bolnici Profesional primenjuju se u kombinaciji savremeni IPL (Intense Pulsed Light) i LLLT (Low Level Light Therapy) tretmani, osmišljeni da direktno poboljšaju rad meibomovih žlezda i suzni film kod pacijenata sa nestabilnim suvim okom.
- IPL I LLLT tretmani deluju tako što smanjuju upalu, olakšavaju sekreciju meibomovih žlezda, direktno utiču na ćelijski metabolizam meibomovih žlezda i poboljšavaju njihovu funckiju.
Primenjeno zajedno, ovi tretmani stabilizuju suzni film, poboljšavaju vlaženje očiju, smanjuju iritaciju i eliminišu ili značajno redukuju simptome suvog oka.
Procedura traje svega 15-20 minuta, potpuno je bezbolna i ne zahteva vreme za oporavak. Obično je potrebno uraditi 3 do 4 tretamana u periodu od 4 do 6 nedelja. Po završetku tretmana najveći broj pacijenata oseti olakšanje koje traje oko 12 meseci.
Prednosti ovog pristupa
- Tretmani deluju na uzrok, a ne samo simptome suvog oka
- Omogućavaju dugotrajno olakšanje i poboljšanje simptoma kod 90% pacijenata
- Značajno ređa potreba za ukapavanjem veštačkih suza
Uz savremene IPL I LLLT tretmane simptomi suvog oka ne moraju biti Vaša svakodnevnica. Već nakon nekoliko tretmana pacijentima može da se omogući komforan vid i značajno poboljša kvalitet života.
Za više informacija posetite: bolnicaprofesional.rs/suvo oko
