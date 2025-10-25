IMATE VIŠE OD 40 GODINA? Ako primetite neki od ovih 9 simptoma, hitno idite na očni pregled

NORMALNO je da vid s godinama slabi i da je nošenje naočara neizbežno.

Foto Shutterstock

Zato su pregledi kod oftalmologa već posle 40. godine života poželjni. Redovni oftalmološki pregledi nisu važni samo radi korekcije dioptrije, već i radi rane dijagnostike ozbiljnih očnih bolesti.

Mnoge očne bolesti, ako se otkriju na vreme, mogu uspešno da se leče ili uspori njihov napredak, čime se čuva kvalitet života i sprečava trajan gubitak vida. Pri tome, očuvanje zdravlja očiju zahteva i zaštitu od UV zračenja, uravnoteženu ishranu bogatu antioksidansima, redovno odmaranje.

S obzirom na to da se ulaskom u petu deceniju života kod velikog broja ljudi javljaju promene poput prezbiopije (otežanog čitanja na blizinu), povišenog očnog pritiska, zamućenja sočiva (katarakta) ili degenerativnih bolesti mrežnjače, važno je te promene uočiti na vreme.

Kako bismo prepoznali kada je vreme da hitno posetimo oftalmologa, važno je znati koja su to alarmantna stanja koja ukazuju na poremećaj vida i zahtevaju stručnu intervenciju:

Foto Shutterstock

Iznenadno zamagljenje

Naglo zamagljenje vida, na jedno ili oba oka može da ukazuje na ozbiljna stanja poput infarkta očnog živca, odvajanja mrežnjače ili akutnog glaukoma. U ovim slučajevima svaka minuta je važna - što se ranije započne lečenje, veća je šansa za očuvanje vida.

Bleskovi svetlosti

Pojava svetlucavih linija, tačkica ili senki može ukazivati na pucanje staklastog tela ili odvajanje mrežnjače. Ovo stanje je posebno opasno ako je praćeno senkom sa strane vidnog polja - tada se odmah treba javiti oftalmologu.

Tunelski vid

Ovo je čest simptom glaukoma, hronične bolesti koja oštećuje očni živac. Glaukom često nema simptome dok već nije značajno oštetio vid, zbog čega su redovne kontrole očnog pritiska neophodne, naročito kod osoba sa porodičnom anamnezom bolesti.

Foto: pexels.com

Bol u oku

Ovakvi simptomi mogu ukazivati na akutni glaukom, iritis (zapaljenje dužice), keratitis (upalu rožnjače) ili infekciju. Ova stanja zahtevaju hitno lečenje jer mogu vrlo brzo izazvati trajna oštećenja oka.

Dvostruka slika

Ukoliko se iznenada javi dvostruka slika, to može ukazivati na neurološke poremećaje, problem sa očnim mišićima, pa čak i na moždani udar. Naročito je zabrinjavajuće ako je dvostruki vid praćen vrtoglavicom, glavoboljom ili slabošću jedne strane tela.

Foto: Shutterstock

Crna zavesa

Ovaj simptom često ukazuje na odvajanje mrežnjače - stanje koje zahteva hitnu hiruršku intervenciju. Što se ranije interveniše, to je veća šansa za očuvanje vida.

Boje i senke

Gubitak kontrasta, izbledele boje ili promena u percepciji nijansi mogu biti prvi znaci degeneracije žute mrlje (makule), naročito kod osoba starijih od 50 godina. Ova bolest utiče na centralni vid i značajno narušava čitanje i prepoznavanje lica.

Grebanje i pečenje

Iako deluje bezazleno, sindrom suvog oka može dovesti do oštećenja površine rožnjače i infekcija, naročito kod osoba koje dugo rade za ekranom, nose kontaktna sočiva ili su u klimatski suvom okruženju. Potrebno je adekvatno lečenje i zaštita.

Foto Shutterstock

Bele mrlje

Asimetrija zenica, bele mrlje na zenici (osobito kod dece), ili promene boje zenične svetlosti na fotografijama, mogu ukazivati na tumore oka, urođene katarakte ili retinoblastom kod dece. Svaka promena izgleda oka zahteva hitnu proveru.