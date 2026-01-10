SINOVI SVETOG SAVE: Duhovni stubovi srpskog naroda

KNjIGA „Sinovi Svetog Save“ prof. dr Vladimira Dimitrijevića predstavljena je u Kulturnom centru „Sveti Aleksandar Nevski“ koji egzistira u Nikšiću pod krovom Matice srpske-Društvo članova u Crnoj Gori. Reč je o svedočanstvima o životima i duhovnom nasleđu tri najveća srpska duhovnika 20. veka -Svetog Nikolaja Žičkog, Prepodobnog Justina Ćelijskog i Patrijarha Pavla, koja je iz štampe izašla u izdanju Izdavačke kuće Katena mundi.

V.K.

Kroz citate i svedočenja, autor na 510 strana pokazuje kako su ovi veliki ljudi zadržali veru i snagu kroz najteža istorijska iskušenja, od ratova do komunističkog režima. Dimitrijević je na ovom ostvarenju radio 15 godina dopunjujući ga novim podacima o ovim velikanima duhovnosti, koji su, kako je rekao, umnogome uticali na njegovo lično formiranje. Imao je blagoslov da, kao student u Beogradu, upozna patrijarha Pavla i razgovara sa njim. Njegova svetost je, kako kaže, bio poznat po svojoj skromnosti i velikoj mudrosti, kao duhovni stub srpskog naroda u teškim vremenima raspada Jugoslavije i ratova na Balkanu. Dimitrijević ističe i sposobnost patrijarha Pavla da spoji tradiciju sa savremenim izazovima, kao i njegovu duboku vezu sa narodom.

Autor knjige ukazao je na sopstvena preispitivanja Svetog Vladike Nikolaja, koji je, pre nego što je postao episkop ohridski, bio, kako je naveo, izvanredan teolog, vrhunski hrišćanski intelektualac, autor nekoliko izuzetnih knjiga koji je imao ogroman uticaj na narod i intelektualce. Naglasio je da se radi o čoveku koji je kroz svoju misiju objedinio veru i kulturu. Postao je simbol pravoslavlja kroz teške godine Prvog i Drugog svetskog rata, kada je bio internit u koncentrcioni logor.

-Najznačajnija vrlina velikih svetih ljudi jeste smirenost, a primer istinskog hrišćanskog smirenja je Sveti Justin Ćelijski. Upravo ova knjiga osvetljava njegov život i njegove borbe protiv modernizma i ateizma. Mitropolit Amfilohije, u to vreme jeromonah, duhovni sin Ave Justina, svedočio je da ovaj sveti čovek, u prepiskama sa svojom duhovnom decom, sebe nije smatrao dostojnim duhovnog učitelja, kazao je profesor Dimitrijević i podsetio da se u sastavljanju knjige rukovodio željom da ova tri velika duhovnika približi čitaocima kao žive ljude i da brojne trenutke i događaje objedini na jednom mestu. –Nezaobilazno je bilo predstaviti ih kroz istorijsku složenost i vreme u kome su živeli i delovali, a čije duhovno zaveštanje traje i do našeg vremena. Uz sve razlike u njihovim ličnostima, mislima, rečima i delovanju, zajednička njihova tačka jeste ljubav prema Gospodu i poverenom im narodu i poštovanje u celom pravoslavnom svetu.

SRUŠEN POREDAK BEZAKONjA

Crna Gora je opstala zahvaljujući svetinjama. Kad je izgledalo da je najteže i da nikakve nade nema narod se okupio oko svetinja i uspeo da prodiše. Nije ništa idealno i borba će se svakako nastaviti, ali u tom trenutku kada je izgledalo da je sve slomljeno, svi oni ljudi, starci sa mladima i sa decom su ustali, i odjednom se srušio poredak bezakonja i svi pritisci su nestali, kazao je profesor Dimitrijević.