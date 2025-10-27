NE PRESTAJE HAOS U CRNOJ GORI: Privedeno više lica, planirali napad na državljane Turske i Azerbejdžana?
PODGORIČKA policija saopštila je danas da je privela više lica kod kojih su pronađene bejzbol palice pripremljene za napad.
- Službenici Uprave policije Odeljenja bezbednosti Podgorica su, shodno najavljenim pojačanim aktivnostima u odnosu na praćenje bezbednosne situacije na terenu i objava na društvenim mrežama, a koje se odnose na pozivanje na nasilje i govor mržnje koji su usledili nakon krivičnog dela nasilničko ponašanje izvršenog na štetu M.J. preksinoć u Podgorici od strane dva inostrana državljanina, jednog iz Turske i drugog iz Azerbejdžana, preduzeli koordinisane mere i radnje na terenu i u službene prostorije priveli više lica, državljana Crne Gore - navodi se u saopštenju.
Policija navodi da su pomenuta lica privedena radi utvrđivanja odgovornosti za izazivanje nasilja čije su izvršenje, kako postoji sumnja, planirali.
- S tim u vezi, kod zgrade, tzv. Komanke u naselju Zabjelo, pronađeno je i izuzeto više bejzbol palica, pripremljenih za napad. Uprava policije upućuje apel građanima da se suzdrže od bilo kakvog čina nasilja - ističe se u saopštenju.
Policija je pozvala na suzdržanost od nasilja, dodavši da će svako nezakonito i neodgovorno ponašanje biti sankcionisano bez izuzetka, a odgovorna lica biti procesuirana u skladu sa zakonom.
Nakon incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo tokom vikenda, koji se dogodio između meštana i stranih državljana pretežno Turske, Vlada Crne Gore je na današnjoj elektronskoj sednici odlučila o privremenom ukidanju bezviznog režima sa Turskom.
(Tanjug)
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)