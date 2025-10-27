Crna Gora

NE PRESTAJE HAOS U CRNOJ GORI: Privedeno više lica, planirali napad na državljane Turske i Azerbejdžana?

Новости онлине

27. 10. 2025. u 19:31

PODGORIČKA policija saopštila je danas da je privela više lica kod kojih su pronađene bejzbol palice pripremljene za napad.

НЕ ПРЕСТАЈЕ ХАОС У ЦРНОЈ ГОРИ: Приведено више лица, планирали напад на држављане Турске и Азербејџана?

Foto: Uprava policije Crne Gore

- Službenici Uprave policije Odeljenja bezbednosti Podgorica su, shodno najavljenim pojačanim aktivnostima u odnosu na praćenje bezbednosne situacije na terenu i objava na društvenim mrežama, a koje se odnose na pozivanje na nasilje i govor mržnje koji su usledili nakon krivičnog dela nasilničko ponašanje izvršenog na štetu M.J. preksinoć u Podgorici od strane dva inostrana državljanina, jednog iz Turske i drugog iz Azerbejdžana, preduzeli koordinisane mere i radnje na terenu i u službene prostorije priveli više lica, državljana Crne Gore - navodi se u saopštenju.

Policija navodi da su pomenuta lica privedena radi utvrđivanja odgovornosti za izazivanje nasilja čije su izvršenje, kako postoji sumnja, planirali.

Foto: Uprava policije Crne Gore

- S tim u vezi, kod zgrade, tzv. Komanke u naselju Zabjelo, pronađeno je i izuzeto više bejzbol palica, pripremljenih za napad. Uprava policije upućuje apel građanima da se suzdrže od bilo kakvog čina nasilja - ističe se u saopštenju.

Policija je pozvala na suzdržanost od nasilja, dodavši da će svako nezakonito i neodgovorno ponašanje biti sankcionisano bez izuzetka, a odgovorna lica biti procesuirana u skladu sa zakonom.

Nakon incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo tokom vikenda, koji se dogodio između meštana i stranih državljana pretežno Turske, Vlada Crne Gore je na današnjoj elektronskoj sednici odlučila o privremenom ukidanju bezviznog režima sa Turskom.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRAMA U PODGORICI Turski državljani izboli nožem meštanina, pa se zabarikadirali u kazinu (VIDEO)
Crna Gora

0 1

DRAMA U PODGORICI Turski državljani izboli nožem meštanina, pa se zabarikadirali u kazinu (VIDEO)

Opsadno stanje večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M.J., večeras sprovodila racije, dok su se sa druge strane revoltirani činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka, javlja Televizija Vijesti.

26. 10. 2025. u 21:56 >> 22:12

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)