SVE KLJUČA U CRNOJ GORI: Zaratili Spajić i Milatović, sada oko britanskih migranata

VLADA Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, saopštila je danas da neće prihvatati migrante iz Velike Britanije, odlučno demantujući navode o postojanju bilo kakvih pregovora sa Londonom.

Foto: Vlada Crne Gore/V. Kadić

Ova reakcija usledila je nakon izjave predsednika države Jakova Milatovića, koji je sa "posebnom zabrinutošću" prokomentarisao navode britanskih medija Tajms i Gardijan da su premijer i Vlada spremni da razmotre prihvat migranata koji bi bili vraćeni iz Ujedinjenog Kraljevstva u zamenu za investicije iz te zemlje.

- Jasno želim da kažem da se protivim takvoj odluci i smatram da bi ona bila pogubna po Crnu Goru - istakao je Milatović.

Prema pisanju Tajmsa, Spajić je prošle nedelje, tokom panela sa albanskim premijerom Edijem Ramom u londonskom Četem hausu, rekao da Crna Gora nije u pregovorima sa Britanijom o uspostavljanju centra za prihvat migranata, jer se njegova zemlja nalazi van glavnih migrantskih ruta kroz Balkan.

Kada ga je Rama upitao da li bi Crna Gora bila otvorena za takvu ideju ako bi Britanija ponudila velike investicije u transportnu infrastrukturu, Spajić je odgovorio:

- Da, svakako bih to prihvatio ako bi uložili 10 milijardi evra u izgradnju železnice.

Kabinet premijera: Milatović širi dezinformacije

Iz Kabineta premijera danas su poručili da je izjava predsednika deo očigledne dezinformacione kampanje, usmerene na širenje lažnih vesti i izazivanje panike u javnosti.

Shodno tome, Kabinet predsednika Vlade smatra svojom obavezom da reaguje i informiše javnost da Crna Gora neće, ni po koju cenu, prihvatati migrante iz Velike Britanije - navedeno je u saopštenju.

Takođe su istakli da će Crna Gora, kao buduća članica Evropske unije, i u pitanjima migracija ostati posvećena poštovanju svih evropskih obaveza i međunarodnog prava.

Iz Vlade su poručili da izjave predsednika ne samo što nanose štetu institucionalnoj stabilnosti, već mogu ugroziti i dobre odnose sa Turskom i Velikom Britanijom.

Posebno zabrinjava što takve izjave mogu dovesti do diplomatskih nesporazuma - zaključuje se u saopštenju.