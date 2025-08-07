PUCNJAVA U BUDVI: Ranjen Marko LJubiša Kan

BUDVANIN Marko Ljubiša Kan ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, kad je na njega pucano, potvrdili su "Vijestima" očevici.

Foto: D. Milovanović

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Policija je na licu mesta.

Marko Ljubiša Kan označen je kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana i blizak saradnik Luke Bojovića.

On je od ranije poznat policiji zbog niza krivičnih dela.

Uskoro opširnije