Crna Gora

PUCNJAVA U BUDVI: Ranjen Marko LJubiša Kan

Новости онлине

07. 08. 2025. u 19:08 >> 19:19

BUDVANIN Marko Ljubiša Kan ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, kad je na njega pucano, potvrdili su "Vijestima" očevici.

ПУЦЊАВА У БУДВИ: Рањен Марко Љубиша Кан

Foto: D. Milovanović

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Policija je na licu mesta.

Marko Ljubiša Kan označen je kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana i blizak saradnik Luke Bojovića.

On je od ranije poznat policiji zbog niza krivičnih dela.

