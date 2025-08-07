SMETA MU ČETNIČKI VOJVODA: Milatović traži da se hitno ukloni spomenik "ratnom zločincu"
SPOMENIK Pavlu Đurišiću postavljen je danas nakon čega su usledila ekspresna reagovanja ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića, koji je i lider Bošnjačke stranke, Ministarstva kulture i Bošnjačkog nacionalnog veća.
Crnogorski predsednik Jakov Milatović zahteva da danas postavljeni spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću kod Berana ,bez odlaganja bude uklonjen.
“Povodom postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću, komandantu četničkog pokreta i ratnom zločincu, pozivam nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik. Podizanje spomen-obeležja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i versku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrednostima antifašističke Crne Gore”, napisao je Milatović na platformi Iks.
Ističe da antifašizam nije samo istorijska činjenica – on je živo i važeće opredeljenje Crne Gore, jasno utemeljeno u Ustavu i zakonima.
“Zbog toga zahtevam hitno: uklanjanje spomenika, postupanje Opštine Berane, delovanje Vlade, policiije, napisao je Milatović, koji je istakao da Crna Gora mora da pokaže da je dosledna u odbrani svojih temeljnih antifašističkih vrednosti", naveo je Milatović.
(Tanjug)
