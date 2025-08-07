SMETA MU ČETNIČKI VOJVODA: Milatović traži da se hitno ukloni spomenik "ratnom zločincu"

SPOMENIK Pavlu Đurišiću postavljen je danas nakon čega su usledila ekspresna reagovanja ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića, koji je i lider Bošnjačke stranke, Ministarstva kulture i Bošnjačkog nacionalnog veća.

Kabinet predsednika CG

Crnogorski predsednik Jakov Milatović zahteva da danas postavljeni spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću kod Berana ,bez odlaganja bude uklonjen.



“Povodom postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću, komandantu četničkog pokreta i ratnom zločincu, pozivam nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik. Podizanje spomen-obeležja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i versku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrednostima antifašističke Crne Gore”, napisao je Milatović na platformi Iks.

Ističe da antifašizam nije samo istorijska činjenica – on je živo i važeće opredeljenje Crne Gore, jasno utemeljeno u Ustavu i zakonima.

“Zbog toga zahtevam hitno: uklanjanje spomenika, postupanje Opštine Berane, delovanje Vlade, policiije, napisao je Milatović, koji je istakao da Crna Gora mora da pokaže da je dosledna u odbrani svojih temeljnih antifašističkih vrednosti", naveo je Milatović.

(Tanjug)

