LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

В.М.

15. 12. 2025. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

19.30 TSC - Crvena zvezda 2 (1,38)

19.45 Braga - Santa Klara 1 (1,52)

Ukupna kvota: 2,10

Zvezda i Braga su veliki favoriti, možda i najveći danas od "poznatijih" timova i očekujemo da to opravdaju.

