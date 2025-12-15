LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
19.30 TSC - Crvena zvezda 2 (1,38)
Ukupna kvota: 2,10
Zvezda i Braga su veliki favoriti, možda i najveći danas od "poznatijih" timova i očekujemo da to opravdaju.
