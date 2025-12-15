GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan danas dobija trenera, sve je otkriveno

Košarka

Košarkaški klub Partizan obavestio je juče medije da će im se u ponedeljak obratiti predsednik kluba Ostoja Mijailović i sportski direktor Žarko Paspalj.

Po svemu sudeći, njih dvojica neće biti jedini govornici. Partizan posle odlaska Željka Obradovića traži novog šefa struke, a moguće je da će on biti promovisan već u ponedeljak.

Novinarima će se u ponedeljak obratiti novi trener Đoan Penjaroja, objavio je Sportklub.

Penjaroja bi, ukoliko se ovo pokaže tačnim, debitovao na klupi Partizana u sredu kada crno-beli dočekuju Virtusa u beogradskoj Areni. Dva dana kasnije Partizan gostuje Žalgirisu u okviru duplog kola Evrolige.

Podsećanja radi, Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone. Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van rođene države, naslediće na klupi Željka Obradovića. U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio kluba na četiri utakmice i upisao sve četiri pobede, od kojih su poslednje dve protiv Crvene zvezde u Evroligi i FMP-a u ABA ligi.

Penjaroja je osim Barselone u karijeri vodio i Baskoniju, Valensiju i Burgos.

