"DŽABARI PARKER JE IMAO INDEKS -14, PIŠITE MALO O NJEMU"! Zbog ove izjave bruji cela Srbija

Trener FMP-a Saša Nikitović rekao je da je njegov tim dao sve što je mogao u porazu od Partizana, kao i da u sudaru sa evroligaškim nivoom igre nije imao šansu protiv favorita.

- Odgovorili smo koliko smo mogli. Od samog starta nas je Partizan vrlo ozbiljno shvatio i to je pokazao svojim pristupom odbrani u trećoj i četvrtoj četvrtini, kada je pokazao evroligašku čvrstinu. Nije to bila tuča, ali je kontakt igra na nivou koji je iznad našeg. Na to nismo mogli da odgovorimo.

Rekao je Nikitović da u toj fazi meča njegov tim nije mogao da postiže lake poene, za razliku od prvog dela, u kojem su "panteri" imali vođstvo. Uz taj faktor i uz loš šut za tri poena, veoma je bilo teško da u Železniku pobedi domaćin.

- Imali smo osam izgubljenih lopti u tom periodu i to je jedini momenat kada je Partizan trčao u leđa i davao nam lake poene. U prvom poluvremenu dali smo 21 poen iz lakih poena i kontranapada, u drugom smo bili na samo par poena. Mi u igri 'pet na pet' sa Partizanom vrlo teško možemo da dobijemo meč. Naročito jer danas igrate koliko vam protivnik dozvoli, ali 3/19 smo šutirali za tri poena. Branili su nam taj šut, a uz takav šut kod kuće ne možete da dobijete Partizan - ocenio je Nikitović.

Jedno ime je trener FMP-a posebno apostrofirao, a to je mladi reprezentativac Srbije, Aleksa Stanojević, koji je za 27 minuta na parketu imao 12 poena, 6 skokova, aisstenciju, ukradenu loptu, blokkadu i ukupan indeks 15, a dao je i veliki doprinos u odbrani.

Nikitović smatra da je Stanojević "kriv" zbog toga što je Džabari Parker na ovom meču imao indeks od -14, pa je posle pitanja o Filipu Barni prebacio lopticu na teren o Stanojeviću.

- Pošto vidim da se kroz medije prate Partizan i Zvezda i igrači koje neko spomene i stavlja na Instagram. Vi kao sportski radnici treba da postavite pitanje o našem mladom reprezentativcu, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu, a to je Aleksa Stanojević, koji je Džabarija Parkera odsekao u prvom poluvremenu. Parker je imao indek minus 14. Stanojević je direktno uticao na to svojom igrom. Za 27 minuta je imao 12 poena, 5 skokova, aistencije, blokade, ukradene, 4 od 4 iz igre, svi parametri su bili na našem mladom reprezentativcu. U ovom momentu nema mlađeg igrača koji igra ABA ligu od Srba. Svaku utakmicu ima svoj doprinos i učinak, da ne pominjem igrače koji su 2007, Ostojića koji je igrao protiv Spartaka u Subotici, došao je autobusom i pravo na utakmicu ovde - rekao je Nikitović, pa se osvrnuo da je zadovoljan što je Bonga morao da se vrati na teren, da bi Partizan dobio utakmicu u drugom poluvremenu.

- Hajde da pričamo malo afirmativno, danas, u odnosu na igrače koji su u Partizanu, to su Parker, Bonga, Osetkovski, naš mladi igrač je odigrao fantastičnu partiju, pa i vi srpski novinari, da povedemo računa o našim mladim igračima, ne samo marketinški, već novinarski da spomenemo takve stvari. Mislim da neporavdano dajemo sada dali su skinuli nekog stranca, da li je Parker presedeo na klupi prvo poluvreme jer je imao -14 u poluvremenu i da li je najbolji igrač Eurobasketa Isak Bonga morao da se vraća na teren da bi Partizan pobedio utakmicu, jer je mladi Stanojević bio sve vreme na terenu - zaključio je Saša Nikitović.