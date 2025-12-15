OVO SU ŽRTVE TERORISTIČKOG NAPADA U SIDNEJU: Policajcu „razneto rame“, među ubijenima i dete od 10 godina i preživeli holokausta (VIDEO)

BROJ žrtava u ponedeljak ujutru porastao je na 16, uključujući devojčicu od 10 godina i muškarca starog 40 godina, koji su preminuli u bolnici. Ranjeno je 40 ljudi.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su poginuli starosti od 10 do 87 godina.



Devojčica od 10 godina, voljeni rabin koji je imao dvomesečno dete, preživeli iz Holokausta, kao i državljani Francuske i Izraela, prve su poznate žrtve masovne pucnjave na plaži Bondi, u istočnom delu Sidneja, u kojoj je poginulo najmanje 16 ljudi, a mnogi su ranjeni.

Snimak iz drona naoružanih napadača dok ih australijske snage bezbednosti eliminišu kod malog mosta.

U nedelju popodne, dvojica muškaraca ispalila su na desetine metaka na događaju „Hanuka na moru“, organizovanom povodom jevrejskog praznika Hanuke. Procenjuje se da je događaju prisustvovalo više od 100 ljudi.

Policija je saopštila da je 14 ljudi poginulo na licu mesta. Još 42 osobe – uključujući četvoro dece – prevezene su u bolnice. Dve osobe su potom preminule u bolnici tokom noći – devojčica od 10 godina i muškarac star 41 godinu.

Pet osoba je i dalje u kritičnom stanju, saopštila je policija u ponedeljak ujutru, uključujući dva policijska službenika – jednog redovnog i jednog pripravnika.



POLICAJCI U KRITIČNOM STANjU

Policajci ranjeni u terorističkom napadu vode očajničku borbu za život, a jedan od njih je zadobio katastrofalne povrede ramena, usled kojih je zamalo iskrvario.

Izvori su potvrdili da je policajac, kome je „rame razneto“, u nedelju kasno uveče podvrgnut hitnoj operaciji kako bi se zaustavio gubitak krvi.

Supruga povređenog policajca, koja je takođe pripadnica policije i trenutno je trudna, doputovala je sa severa države kako bi bila uz njega.



NAPADAČI

Otac i sin identifikovani su kao napadači koji stoje iza terorističkog napada na plaži Bondi, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi. Navid Akram (24) i Sadžid Akram (50) otvorili su vatru na jevrejski događaj povodom Hanuke nešto pre 19 časova u nedelju. Pedesetogodišnjak je ubijen u policijskoj intervenciji, dok je 24-godišnjak ranjen i priveden u kritičnom stanju.

Još 40 ljudi je povređeno, od čega je pet u kritičnom stanju. Dva povređena policajca nalaze se u teškom, ali stabilnom stanju.

Incident je zvanično okarakterisan kao teroristički napad. Premijer Australije Entoni Albaneze nazvao je masakr „zlim antisemitizmom“ i „napadom na naš način života“.

-Nema mesta za ovu mržnju, nasilje i terorizam u našoj zemlji, izjavio je on. „Neka bude jasno – iskorenićemo to.“



UZNEMIRUJUĆ DETALj PRONAĐEN U NOVČANIKU NAPADAČA

Napadač sa plaže Bondi, Navid Akram, u novčaniku je imao člansku kartu streljačkog kluba iz zapadnog Sidneja.

Članska karta Lovačkog udruženja „Zastava“ (ZHA) bila je delimično vidljiva na fotografiji vozačke dozvole Novog Južnog Velsa 24-godišnjeg Akrama, koja je u nedelju kružila internetom.

Fotografije prikazuju Navida Akrama, pakistanskog državljanina, za koga se pretpostavlja da je jedan od osumnjičenih za pucnjavu na plaži Bondi u Sidneju.

ZHA je veliki streljački klub u mestu Bonirig, gde su osumnjičeni živeli.

Navidov otac, Sadžid Akram (50), bio je licencirani vlasnik oružja oko 10 godina i posedovao je šest komada vatrenog oružja, koja su korišćena u nedeljnom masakru, potvrdila je policija u ponedeljak.

During the terrorist attack in Australia, this person acted like a true hero!

Risking his life, he grabbed the gun from the attacker and stopped further chaos. Real bravery!

pic.twitter.com/9LfUF4vDEr — Anil Gangle Ji (@AnilGangleJi) December 14, 2025



JEDAN OD NAJBOGATIJIH LjUDI NA SVETU ŽELI DA NAGRADI HEROJA

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu želi da nagradi heroja koji je razoružao jednog od napadača na plaži Bondi.

Ahmed al Ahmed (43) postao je heroj nakon što je savladao jednog od terorista, što se vidi na snimku koji se masovno deli na društvenim mrežama.

Bil Akerman, jevrejski investicioni bankar čije se bogatstvo procenjuje na više od 9,5 milijardi dolara, izjavio je da želi da nagradi gospodina Ahmeda.

-Može li neko da otvori verifikovani nalog kako bismo mogli da nagradimo njega i njegovu porodicu, napisao je na društvenim mrežama.



ŽRTVE

Devojčica od 10 godina, voljeni rabin koji je imao dvomesečno dete, preživeli iz Holokausta, kao i državljani Francuske i Izraela, među prvim su poznatim žrtvama masovne pucnjave.

Francuski državljanin Dan Elkajam je među poginulima, potvrdio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro. Među ostalim potvrđenim žrtvama su Eli Šlanger (41), posvećeni rabin i kapelan iz zajednice Habad Bondi, kao i Aleks Klejtman, preživeli iz Holokausta.

Jedna od žrtava je Eli Šlanger (41), posvećeni rabin i kapelan zajednice Habad Bondi. On je bio otac dvomesečne bebe i još četvoro dece.

Postoje izveštaji da je rabin Šlanger bio na događaju sa svojim osmogodišnjim sinom. Gurnuo je dete na zemlju i svojim telom ga zaklonio.

Rabin Šlanger bio je jedan od organizatora događaja. Samo nekoliko sati pre početka, otac petoro dece objavljivao je na Fejsbuku poziv za događaj.

„REZERVIŠI, REZERVIŠI, REZERVIŠI – za besplatnu krofnu“, napisao je.

Njegov prijatelj Eliezer Tevel objavio je poruku povodom njegove smrti.

-Samo je radio svoj posao. Bio je tu. Stalna, pouzdana podrška svojoj zajednici, napisao je u oproštajnoj poruci.

-Ovo je o mom prijatelju koji je otišao. Boli. Zbunjujuće je.

Rabin Šlanger rođen je u Londonu, a školovao se u Francuskoj.



„NEMAM VIŠE MUŽA“

Larisa Klejtman izjavila je za Nine News da je njen suprug Aleks Klejtman ubijen u pucnjavi.

Rekla je da je čula „prasak“, nakon čega je on pao na zemlju.

-Nemam više muža. Ne znam gde je njegovo telo. Niko ne može da mi da bilo kakav odgovor, rekla je.

Gospodin Klejtman rođen je u Ukrajini i bio je preživeli iz Holokausta.

-Dolazio je na plažu Bondi da slavi Hanuku. Za nas je to uvek bila veoma lepa proslava, dugi niz godina, rekla je gospođa Klejtman za list The Australian.

Navodno je i jedan policijski službenik iz Sidneja poginuo, ali detalji još nisu potvrđeni.

POGINULI DRŽAVLjANI IZRAELA I FRANCUSKE

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je da je jedan izraelski državljanin ubijen u napadu, a drugi ranjen.

-Izraelska ambasada u Australiji i Odeljenje Ministarstva spoljnih poslova za Izraelce u nevolji u kontaktu su sa porodicom povređene osobe, koja je hospitalizovana, navodi se u saopštenju.

-Očekuje se da izraelski konzul u Australiji stigne u bolnicu kako bi pružio podršku povređenom i njegovoj porodici.

Francuski ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro potvrdio je da je francuski državljanin Dan Elkajam preminuo.

-Saučestvujemo u bolu njegove porodice i prijatelja, jevrejske zajednice i australijskog naroda.

Ovaj gnusni čin je još jedna tragična manifestacija uznemirujućeg porasta antisemitske mržnje koju moramo zaustaviti.

Arsen Ostrovsky, the president of the Jewish Council of Australia, an international jurist, a Ukrainian-born Jew living in Sydney who made aliyah, with an impressive and important social media presence for Israel, was injured in the head today in a terrorist attack in Australia.

PREŽIVEO I 7. OKTOBAR 2023.

Jedan od povređenih je i advokat za ljudska prava Arsen Ostrovski, koji je izjavio da je preživeo i napade 7. oktobra na jugu Izraela.

Ostrovski je zadobio povredu glave i sa krvavim licem govorio za Sky News.

-Poslednjih 13 godina živeo sam u Izraelu, a ovde sam došao pre dve nedelje da radim sa jevrejskom zajednicom, rekao je.

-Preživeli smo i gore. Proći ćemo i kroz ovo i uhvatićemo gadove koji su ovo uradili, rekao je Ostrovski. Video sam decu kako padaju na pod… krv je šikljala svuda.“

Dva policijska službenika su takođe povređena u napadu.

Jedan snimak koji kruži internetom prikazuje mladu ženu kojoj hitna pomoć ukazuje pomoć.

Drugi muškarac pogođen je u leđa, a fotografiju njegove povrede objavilo je Australijsko jevrejsko udruženje.

Još jedan povređeni muškarac bio je na festivalu kao predstavnik Izvršnog saveta australijskog jevrejstva (Executive Council of Australian Jewry).

Komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lenjon izjavio je da 29 osoba prevezenih u bolnice ima „različite vrste povreda“.

-Stanje policajaca i ostalih prevezenih je ozbiljno, ali postoji čitav spektar težine povreda“, rekao je. -Ukupno je 29 ljudi prevezeno u bolnice i znamo da se neki i dalje sami javljaju lekarima.



