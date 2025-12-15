OSUMNJIČENI ZA ZLOČIN NA UNIVERZITETU BRAUN PUŠTEN NA SLOBODU Guverner Meki: Istraga sad vodi u drugom pravcu

MUŠKARAC koji je bio priveden zbog pucnjave na američkom Univerzitetu Braun u gradu Providens, u kojoj je u nedelju ubijeno dvoje, a ranjeno devet studenata, pušten je na slobodu, saopštile su danas lokalne vlasti.

- Dokazi sada ukazuju na drugi pravac istrage - rekao je guverner američke savezne države Roud Ajlend, Den Meki na konferenciji za novinare, prenosi NBC.

Državni tužilac Piter F. Neronha je rekao da slučaj još nije rešen, ali da je uveren da će to biti učinjeno "u veoma bliskoj budućnosti".

On je kazao da je "očigledno" da ubica još nije uhapšen. Gradonačelnik Bret Smajli je rekao da vest o puštanju prethodno osumnjičene osobe može izazvati izvesnu zabrinutost kod stanovnika Providensa.

Prilikom privođenja osumnjičenog muškarca, ranije je saopšteno da je kod njega pronađeno vatreno oružje sa ''jedinstvenom karakteristikom''.

Prema saopštenju lokalnih vlasti, pucnjava se dogodila juče u inženjerskoj zgradi Barus i Holi, nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu.

Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu, rekao je novinarima zamenik šefa policije Providensa Tim O'Hara, a škola je saopštila da su se u vreme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.

