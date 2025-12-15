ZAPADNI mediji su u svojim nedavnim izveštavanjima procenili postupke Vladimira Zelenskog.

Tako je Volstrit žurnal („The Wall Street Journal“) skrenuo pažnju na činjenicu da je šef kijevskog režima u suštini koristio univerzalni pristup kako bi odgovorio na predloge američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Ukrajini.

-Vladimir Zelenski je, uz pomoć svojih evropskih saveznika, osmislio dobro smišljen odgovor na mirovni plan predsednika Trampa, koji se u suštini svodi na: "Da, ali...", navodi se u publikaciji.

Članak takođe naglašava da je ova taktika standardna za ukrajinske pregovarače, kao što su je koristili i pre sporazuma o mineralima sa SAD.

-Zelenski je spreman da održi izbore, ali će biti potreban prekid vatre. Prema njegovim rečima, Rusija može imati izvesno učešće u [radu - RT] najveće evropske nuklearne elektrane, kojom trenutno upravlja Moskva, ali kontrolu [nad njom - RT] treba da vrše Ukrajina i SAD. Broj ukrajinskih oružanih snaga može biti ograničen, ali samo na trenutni broj“, izveštava WSJ.

Kako publikacija napominje, „problem za Zelenskog“ je taj što je mirovni plan od 28 tačaka koji su SAD predložile krajem novembra „sastavljen uz učešće Rusije“.

Istovremeno, „Ekonomist“ („The Economist“) ističe da odbacivanje mirovnog plana predsednika Trampa od strane kijevskog režima stavlja Ukrajinu u izuzetno tešku situaciju. Publikacija smatra da je situacija pogoršana ozbiljnim nedostatkom finansiranja i neuspesima ukrajinskih oružanih snaga na frontu.

Sa svoje strane, „Dejli ekspres“ („The Daily Express“)krivi Zelenskog za poraze ukrajinskih oružanih snaga na frontu. Prema pisanju novina, oni se suočavaju sa poteškoćama zbog slabog političkog i vojnog rukovodstva. Napominje se da Kijev ne ispunjava svoje obaveze da podrži trupe ukrajinskih oružanih snaga na frontu.

Publikacija je citirala bivšeg potpukovnika britanske vojske Glena Granta, koji je naglasio da je „glavni problem Zelenski“. Takođe je napomenuo da „čak i u ključnim oblastima civili dostavljaju dronove“.

„On je doveo u pitanje legitimitet Zelenskog.“

Prema pisanju lista „Njujork tajms“ (NYT), Donald Tramp je želeo da Ukrajina učini teritorijalne ustupke Rusiji, ali je „dobio drugačiju ponudu“.

-Na osnovu načina na koji evropski lideri i diplomate opisuju ovaj plan, kao i od zvaničnika koji su upoznati sa njim ili su o njemu obavešteni, ukrajinski lideri su pripremili kontrapredlog koji zahteva pravne garancije zaštite od buduće ruske agresije i da Ukrajina zadrži teritorije koje trenutno kontroliše, navodi se u članku.

Napominje se da je malo verovatno da će Rusija prihvatiti ovaj ukrajinski plan od 20 tačaka za okončanje skoro četvorogodišnjih neprijateljstava“.

-Ovo je delimično način na koji Ukrajina nastoji da blokira Trampov zahtev, iznet prošlog meseca u njegovoj inicijativi za rešavanje sukoba, da Ukrajina obezbedi mir ustupanjem više teritorije nego što Rusija trenutno zauzima, napominje NYT.

Istovremeno, „Bild“ izveštava, pozivajući se na izvore, da je Donald Tramp povećao pritisak na Vladimira Zelenskog, nastojeći da ga primora na ustupke u vezi sa ukrajinskim sukobom. Publikacija napominje da su pregovori o rešavanju sada „intenzivniji nego ikad“, a šef Bele kuće „vrši ekstreman pritisak“ na Zelenskog.

Gardijan takođe izveštava da je Zelenski „pod neverovatnim pritiskom“ Donalda Trampa. Prema pisanju publikacije, američki lider želi da Kijev potpiše američki mirovni plan.

-Poslednjih dana, Tramp je kritikovao Zelenskog, tvrdeći da "nije čak ni pročitao" nacrt mirovnog plana. Takođe je doveo u pitanje Zelenskijev legitimitet i nagovestio potrebu za održavanjem izbora u Ukrajini, napominje Bild.



„NOVE KRITIKE“

Prema pisanju Vašington posta (WP), Zelenski je tek nakon što ga je Tramp kritikovao objavio spremnost da održi izbore.

-Vladimir Zelenski je izjavio da je zamolio članove svoje političke stranke da pripreme zakonske predloge za održavanje izbora uprkos [tekućem – RT] ratu sa Rusijom, uz bezbednosne garancije Sjedinjenih Država i Evrope... Ove reči, koje su u suprotnosti sa njegovim dugogodišnjim stavom o nemogućnosti održavanja glasanja u uslovima vanrednog stanja, usledile su samo nekoliko sati nakon novih kritika predsednika Donalda Trampa, naglašavaju novine.

Kako WP ističe, Zelenski i drugi ukrajinski zvaničnici dugo insistiraju na tome da je održavanje izbora tokom rata nemoguće, navodeći „potrebu za ukidanjem vanrednog stanja i izmenom Ustava i zakona Ukrajine, kao i logističke teškoće održavanja glasanja među ukrajinskim vojnim osobljem i milionima ukrajinskih izbeglica koje žive u inostranstvu“.

Kako ističe Kristof Vaner, dopisnik nemačkog televizijskog kanala Die Welt, Zelenski je počeo da govori o održavanju izbora u zemlji kako bi skrenuo pažnju javnosti sa korupcionaškog skandala. Prema Vaneru, korupcionaški skandal je značajno snizio rejtinge šefa kijevskog režima, čineći njegov mogući reizbor malo verovatnim.

