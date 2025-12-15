Društvo

SUNCE “DOLAZI” - IZGREJAĆE OD OVOG DANA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 12. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

СУНЦЕ “ДОЛАЗИ” - ИЗГРЕЈАЋЕ ОД ОВОГ ДАНА: Временска прогноза за понедељак, 15. децембар

Foto:N. Živanović

VREME U SRBIJI

Ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano.

Slab do umeren vetar, uglavnom jugoistočni i istočni.

Najniža temperatura od -5 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni.

Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

 

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutro i pre podne oblačno sa lokalnom pojavom jutarnje magle. Posle podne - razvedravanje.

Slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar.

Najniža temperatura od -1 do 1 stepen, najviša dnevna oko 7.

U toku noći očekuje se ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

 

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u Srbiji će preovladavati suvo, stabilno i toplije vreme.

Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!

ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!