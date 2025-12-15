SUNCE “DOLAZI” - IZGREJAĆE OD OVOG DANA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto:N. Živanović

VREME U SRBIJI

Ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano.

Slab do umeren vetar, uglavnom jugoistočni i istočni.

Najniža temperatura od -5 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni.

Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutro i pre podne oblačno sa lokalnom pojavom jutarnje magle. Posle podne - razvedravanje.

Slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar.

Najniža temperatura od -1 do 1 stepen, najviša dnevna oko 7.

U toku noći očekuje se ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u Srbiji će preovladavati suvo, stabilno i toplije vreme.

Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.

(sputnikportal.rs)

