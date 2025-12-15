NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.
Ponedeljak
19.30 TSC - Crvena zvezda 2&2-5 (1,72)
Ukupna kvota: 4,04
Zvezda mora odgovoriti Partizanu koji je za vikend savladao Napredak i učvrstio se na vrhu tabele.
Junajted pred svojim navijačima ima lepu priliku da se izjednači sa četvrtoplasiranim Čelsijem po broju osvojenih bodova, a veru u naš tip daje nam veoma slaba forma gostiju koji rapidno tonu na tabeli Premijer lige.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
14. 12. 2025. u 07:00
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
14. 12. 2025. u 16:00
ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!
NOVE pravne zavrzlame mogle bi da obeleže Svetsko prvenstvo u fudbalu.
14. 12. 2025. u 13:06
RUSIJA U NEVERICI: UEFA joj naprasno poslala milione evra, raduje se i Srbija!
Rat u Ukrajini je i dalje jedan od najvažnijih događaja na svetu, a najnovije vesti vezane za taj vojni sukob, koji Ruska Federacija naziva "specijalna vojna intervencija" dolaze iz sfere sporta. Zatečena je Rusija onim što je uradila evropska kuća fudbala, ali imaju razloga da se raduju i u srpskom fudbalu...
14. 12. 2025. u 12:27
Komentari (0)