NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ponedeljak 19.30 TSC - Crvena zvezda 2&2-5 (1,72)

21.00 Mančester junajted - Bornmut 1&2-5 (2,35) Ukupna kvota: 4,04

Zvezda mora odgovoriti Partizanu koji je za vikend savladao Napredak i učvrstio se na vrhu tabele.

Junajted pred svojim navijačima ima lepu priliku da se izjednači sa četvrtoplasiranim Čelsijem po broju osvojenih bodova, a veru u naš tip daje nam veoma slaba forma gostiju koji rapidno tonu na tabeli Premijer lige.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć