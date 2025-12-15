Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

15. 12. 2025. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ponedeljak

19.30 TSC - Crvena zvezda 2&2-5 (1,72)

21.00 Mančester junajted - Bornmut 1&2-5 (2,35)

Ukupna kvota: 4,04

Zvezda mora odgovoriti Partizanu koji je za vikend savladao Napredak i učvrstio se na vrhu tabele.

Junajted pred svojim navijačima ima lepu priliku da se izjednači sa četvrtoplasiranim Čelsijem po broju osvojenih bodova, a veru u naš tip daje nam veoma slaba forma gostiju koji rapidno tonu na tabeli Premijer lige.

