KAKAV OBRT! Dušan Vlahović zbog povrede ostao bez transfera iz snova

Kako se bliži prelazni rok, tako Dušan Vlahović postaje jedan od "najpopularnijih" fudbalera u Italiji, i gotovo tokom celog perioda priča se o njegovom odlasku iz Juventusa i klubovima koji bi ga migli kupiti.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

U jednom trenutku jedna od najistaknutijih opcija za velike klubove bio je Dušan Vlahović, napadač Juventusa. A sada je i otkriveno kako mu je propao transfer iz snova.

Naime, kako navode katalonski mediji, Bojan Krkić je bio zadužen za praćenje našeg napadača, ali su u Barseloni procenili da je u padu forme, a sada je došla i povreda.

Prema navodima, problem će predstavljati i plata Vlahovića, pošto on u Juventusu zarađuje oko 12.000.000 evra.

Šest golova na 17 utakmica u dresu torinske Dame nisu zadovoljili kriterijume Barselone, prema pisanju Sporta, pa je tako sve manje šanse da se Vlahović ne otisne do Katalonije. Cela Italija bruji o tome gde će srpski centarfor nastaviti karijeru, a posle ovakvih informacija izgledno je da je pol poziciju preuzeo Milan.