SUPRUGU PRIMORAVAO NA PROSTITUCIJU: Krivična prijava muškarcu (31) iz Podgorice

-Krivična prijavu protiv H.A. je pidnesena zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima na štetu svoje nevenčane supruge, u cilju seksualne eksploatacije. Kako se sumnja, on je krivično delo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je tokom dužeg vremenskog perioda, sve do 15. marta ove godine, fizičkim zlostavljanjem i pretnjom da će je fizički povrediti, kao i zloupotrebom teških prilika supruge, nju svakodnevno prevozio od mesta stanovanja do druge lokacije u Podgorici. Zatim je terao na prostiticiju, primoravajući je da stopira vozila i nudi seksualne usluge za novac, a potom od nje uzimao zarađeni novac, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo, po nalogu postupajućeg tužioca, policijski službenici su podneli krivičnu prijavu protiv H.A. koji je povratnik u izvršenju krivičnih dela i koji se nalazi na izdržavanju dugotrajne zatvorske kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zbog ranije počinjenog krivičnog dela razbojništvo.

-Oštećenoj je pružena stručna pomoć, ističu iz policije.