BEZ STRUJE: Planirana isključenja u četiri opštine

U opštinama Stari grad, Čukarica, Zemun i Barajevo sutra će, u pojedinim ulicama i naseljima, biti isključena električna energija.

Foto: D. N.

Ulica Žorža Klemensoa 19 struje neće imati struju u periodu od 7 do 10 časova. Pojedine ulice u naselju Velika Moštanica na Čukarici, bez električne energije će biti od 9.30 do 13 časova, a u Zemunu u Cara Dušana 196 od 8.30 do 16 časova.

U naseljima Barajevo, Baćevac, Meljak i Vranić, nestanak električne energoije najavljen je za pojedine ulice i to od 9.30 do 12 časova.