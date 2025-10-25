BEZ STRUJE: Planirana isključenja u četiri opštine
U opštinama Stari grad, Čukarica, Zemun i Barajevo sutra će, u pojedinim ulicama i naseljima, biti isključena električna energija.
Ulica Žorža Klemensoa 19 struje neće imati struju u periodu od 7 do 10 časova. Pojedine ulice u naselju Velika Moštanica na Čukarici, bez električne energije će biti od 9.30 do 13 časova, a u Zemunu u Cara Dušana 196 od 8.30 do 16 časova.
U naseljima Barajevo, Baćevac, Meljak i Vranić, nestanak električne energoije najavljen je za pojedine ulice i to od 9.30 do 12 časova.
