IZABRANO PET NAJBOLJIH RADOVA: Završen likovni konkurs "Čistoće"
LIKOVNI konkurs za predškolce i osnovne u organizaciji JKP "Gradska čistoća" zvanično je završen, a pet najuspešnijih malih umetnika su Kasija Latinović, učenica OŠ "Vuk Karadžić", Andrija Jagodić, iz osmoletke "Jovan Sterija Popović", Vuk Mitrović, učenik "Ljube Nenadovića", Marija Magaraš, iz OŠ "Vojvoda Mišić" i Luna Manojlović, iz škole "Jovan Cvijić".
Deca su crtala radove na temu "Prljavo ili čisto, nije isto". Cilj likovnog konkursa bio je da deca kroz svoje crteže pokažu koliko je važno da se održava higijena grada.
- "Čistoća" će prigodne nagrade uručiti autorima najboljih radova, a ono što će posebno obradovati mališane jeste činjenica da će pet pobedničkih crteža biti iskorišćeno za brendiranje omiljenih vozila "Gradske čistoće". Na taj način će dečja kreativnost uskoro postati vidljiva svim građanima - navode u ovom preduzeću.
