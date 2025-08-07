BITKA SA KOMARCIMA NE SME DA STANE: Ekipe JKP "Čistoća" nastavljaju sa zaprašivanjem širom prestonice

Beograđani, imajte razumevanja i strpljenja! Specijalne ekipe Javno komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" iz sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine će nakon kraće pauze zbog kišnih dana nastaviti suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje svakodnevno u periodu od 18.00.

G.Šljivić

Upravo zbog toga, sugrađani bi trebalo da omoguće timovima da nesmetano obave svoj posao. Bitno je i da pčelari preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili medonosne insekte tokom sprovođenja akcija.

- Preparati koji ekipe JKP "Gradska čistoća" koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovani su od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah - rekla je Anja Šišković iz sektora za ekologiju i zaštitnu prirodne sredine.

Ona je takođe apelovala na na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju. Tretman biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Od Novog Beograda do Umke SUZBIJANjE odraslih jedinki komaraca planirano je i danas od 18.00. Tretmanom će biti obuhvaćene lokacije Nasip od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu, SAJ, 13. maj, Goveđi brod, Ada Ciganlija, Makiš, Blok 70, 70a, Blok 44, 45, Ušće, blok 19a, Staro sajmište, Retenzija, Paviljoni, Zemun - Gornji grad i Donji grad, Kalvarija, Novi grad, KBC, Save Kovačević, Sutjeska, Bački Ilovik, Vojni put, Nova Galenika, Enonomija, Belarica, Ostružnica 1 i 2, Umka 1 i 2.

Beograd ima mnogo zelenih površina, a lokaliteti kao što su Košutnjak, Topčider, Hajd park, Topčiderski park, SP Jajinci, Rakovica selo, Banjička šuma, Plitvička i Kaljavi potok - Banjica, Centralno groblje, Resnik, Topčidersko brdo, Diplomatska kolonija, Senjak, Prokop, Dedinje, Lisičji potok, Dunavski kej su na prioritetnoj listi.

- Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste servisni centar Grada Beograda na broj 11-0-11 radnim danima od 7.00 do 22.00, i subotom od 8.00 do 14.00 - rekla je Šiškov.