Novosti online | 22. decembar 2019. 21:43 |

Odlučio je Novak Đoković da odigra i nekoliko mečeva pred start nove sezone. Učestvovao je na egzibicionom turniru u Abu Dabiju gde je prvog dana izgubio od Stefanosa Cicipasa (Grčka), a potom savladao Karena Hačanova (Rusija).





- Dobio sam ono po šta sam došao. Dva veoma dobra meča - rekao je Đoković novinarima na ovom takmičenju.





Očekivano, medije nije previše zanimao sam turnir koji nije imao preveliki značaj, već ono što sledi, borba sa najvećim rivalima za pehare.





- Morate uvek da imate neku svrhu, neki razlog zbog kog igrate. Za mene, u poslednjih nekoliko godina, nisu to samo pobede i trofeji. Radi se o nečemu većem od mojih dostignuća, nečemu vezanom za nasleđe, za ono što ostavljate u svoje zaveštanje. Nešto što može da inspiriše druge, posebno decu.





Federer je trenutni rekorder sa 20 grend slem trofeja, Nadal ima jedan manje, dok je Novak trenutno na broju 16. Ne krije da bi voleo da ih prestigne.





- Lagao bih kada bih rekao da to nije cilj. Motiviše me obaranje rekorda i pomeranje granica. Volim da igram tenis, da treniram, ali je takmičarski tenis nešto totalno drugačije. Da biste bili profesionalac na visokom nivou neophodni su vam ciljevi - dnevni, mesečni, godišnji. Ipak, svestan sam da ne zavisi sve samo od mene. I Rodžer i Rafa imaju šansu da povećaju te brojke. Videćemo u budućnosti hoću li uspeti da ih stignem i prestignem.





Upravo je motivacija ono o čemu je najviše govorio.





- Ciljevi koje spominjem imaju svi i to je normalno. Naravno da razumem da imam tu privilegiju da se borim za mesto u istoriji i da uradim još veće stvari. Upravo je to nešto što me vodi napred, uz naravno mnoge druge stvari.