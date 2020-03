Novosti Online | 26. mart 2020. 14:41 |

Poznati roker Đorđe David se nalazi u Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, gde je, kako mediji saznaju, hospitalizovan zbog upale pluća, ali i povišene temperature.- Primljen sam pre tri dana, zbog visoke temperature i upale pluća, koju "vučem" od decembra, kada sam pevao koncert na otvorenom. Odmah su mi izvadili krv i uzeli briseve, kako bi me testirali na koronu. Rečeno mi je da ću dobiti rezultate testa danas, ali mi je pre dva sata saopšteno da će to, ipak, biti sutra. Trenutno sam na pulmologiji - izjavio je David za domaće medije.Kako je Pink.rs saznao, njemu je potvrđeno da je oboleo od virusa COVID-19, a pevač nam je to i potvrdio.- Tačno je, pre sat vremena su mi javili - rekao je kratko David.(pink.rs)