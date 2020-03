M. ĆUNKOVIĆ | 03. mart 2020. 08:52 |

SPORTSKI rečeno, "Harikejn" su opravdale epitet favorita na "Beoviziji". Ubedljivo, sa maksimalnim brojem poena i od strane žirija i od publike, Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić su, pevajući "Asta la vista", u nedeljnom finalu u Studiju RTS u Košutnjaku ostavili ostale konkurente daleko iza, i "čekirale" kartu za Roterdam, gde će predstavljati Srbiju na 65. "Evrosongu", koji se održava od 12. do 16. maja. Za tri gracije ćemo prvo da navijamo u drugom polufinalu 14. maja, a onda, svi se nadamo, i na završnoj manifestaciji.

Ko je pomislio da su se članice "Harikejna" odmarale dan posle vatrenog, seksepilom nabijenog nastupa u finalu i velike pobede - grdno se prevario. Odmah su počele nove obaveze. Juče su bile medijima na raspolaganju, a kako kažu, već od danas počinju pripreme za "Evrosong".

Upitane da iznesu utiske o finalu "Beovizije" posle neprospavane noći, Sanja, Ksenija i Ivana kao po komandi uglas za "Novosti" se nasmejaše i prvo rekoše:

- Jedva čekamo da bude prospavana.

Lepo im je, kažu, bilo na beovizijskoj pozornici.

- Sve pohvale za RTS, baš se vidi da su dosta truda uložili. Izgledalo je svetski, bilo je kao na "Evrosongu". Srbija se diže na jedan ozbiljan nivo - veli Sanja.

Brojke egzaktno kažu ko je koliko glasova osvojio, ali, na pitanje o konkurentima, članice "Harikejna" ponovo uglas kažu:

- Svi su to bili. Naravno, imamo svoje favorite.

Na primer...

- Naiva sa pesmom "Baš, baš", pa Igor Simić i "Ples za rastanak" - nabraja Sanja.

Nastaviše Ivana i Ksenija:

- Neda Ukraden, Andrija Jo, Marko Marković... Svi finalisti su bili jaki konkurenti. Uživale smo i sve pesme pevale uglas, bila je odlična atmosfera. Lepo smo se provele.

Članice "Harikejna" nisu euforično reagovale u trenutku proglašenja pobednika. Stiže i objašnjenje.

- Svi kažu: "Niste se iznenadile" - priča Ivana. - Nismo očekivale da sve bude tako brzo. Bile smo zbunjene, mislile smo da to nije kraj glasanja. Odjednom su počeli da nas pozivaju: "Hajde na binu", svi gledaju u nas, a mi smo mislile da to duže traje. Tek nam se sad sve sleže.

Sanja i Ksenija već imaju evrovizijska iskustva. Vučićeva je predstavljala samostalno Srbiju 2016. u Stokholmu, a godinu dana ranije, ćerka Nenada Kneževića Kneza je u crnogorskom timu pevala prateće vokale svom ocu u Beču.

- Ta iskustva će sigurno sada da nam pomognu - uverena je Ksenija. - Dobro smo se tada provodili, mada, mom tati verovatno nije bilo toliko do toga (smeh). Sada će, sigurno, to biti mnogo napornije, ali, tu je Sanja koja je sve to prošla i daje nam savete.

- Ja idem prvi put i pripremile su me. U fazonu: "Nemoj da se nadaš. Biće ti teško" - dobaci Ivana.

- Naporno je, moramo dobro da se spremimo za sve što nas očekuje - kratko će Sanja.

U nedelju je u ponoć bilo sve gotovo, a u prvim minutima novog dana, kad je slavlje počelo, tata Knez je, otkriva Ksenija, kratko rekao:

- Sinko, samo obnovi taj engleski.





Stara sportska fraza "Nemamo vremena da slavimo pobedu, okrećemo se novim iskušenjima", za "Harikejn" je sasvim smislena.

- Od danas počinju "treninzi" - kaže Ivana. - Biće još mnogo napornije i ozbiljnije. Očekujte uragan na sceni "Evrosonga". To mora da "puca", kako volimo da kažemo.

I da bude, kažu, još seksepilnije, jer...

- Bićemo još popularnije, predstavljamo našu zemlju...

Postoji opcija, kao što to obično biva u ovoj situaciji, da se snimi engleska verzija pobedničke pesme.

- Nismo još sigurne na kom jeziku ćemo da pevamo u Roterdamu - glasno razmišlja Ksenija. - Mislim da svaka zemlja treba na svom jeziku da se predstavi.

- Nije na nama odluka - dodaje Sanja. - Uglavnom se savetujemo sa svojim timom. Treba ući i u pregovore sa RTS, i videti šta oni misle.

Devojke su od početka rada orijentisane, pre svega, na inostranu karijeru. Ivana smatra da odlazak u Roterdam može sjajno da utiče na međunarodni uspeh.

- Ovo će nas približiti tome da više ljudi izvan granica Srbije čuje za nas.

A za ovu godinu, pored "Evrosonga", planirano je...

- Još više pesama. Možda i album, ako uspemo da ga završimo - nada se Ksenija. - Zasada smo, međutim, fokusirane na evrovizijsku priču. Moramo da izbacimo pesme koje smo snimale u studiju "Universal" u Los Anđelesu. Ide još jedna numera na srpskom, biće "ludo".





NAŠ URAGAN UNIŠTAVA KORONU

OVIH dana se po svetskim medijima spekulisalo da bi, u slučaju daljeg širenja virusa korona, moglo da dođe do otkazivanja "Evrosonga" u Roterdamu, ali, u našem timu su uvereni da od toga nema ništa.

- Uništićemo to kao pravi uragan - okreće sve na šalu raspoložena Ivana.

- Stiglo je proleće, a s njim odlazi korona - dodatnu dozu optimizma donosi Ksenija.

- Generalno, ne treba da se diže tolika panika - uverava Sanja. - Postoje mnogo ozbiljnije teme o kojima se uopšte ne priča. Prošli su i svinjski i ptičji gripovi, preživeli smo ih svi. Preživećemo i koronu.