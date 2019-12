Novosti Online | 20. decembar 2019. 13:08 | Komentara: 0

Seriju "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" gledala je publika širom regiona.

Zapaženu ulogu imala je i glumica Arijana Čulina, koja je igrala Milijanu, devojku čijeg se pisanja pisma bratu u Mihnen uz osmeh sećaju svi oni koji su ovu seriju pratili.

- Serija me je obeležila za ceo život, i to po dobru, moram da priznam. I dalje me znaju po toj ulozi. Igrala sam u istoimenoj predstavi kod Milana Karadžića, pored Petra Božovića, Ljiljane Dragutinović i Stele Ćetković. Živko Nikolić je samo mene zvao od te ekipe za seriju. Na snimanje serije došla sam sa crvenom bojom kose. Reditelj mi je tada rekao da me nikad ne bi uzeo za Milijanu. Život me je odveo u Split. Rodila sam dete kao samohrana majka i ostala sam dole - rekla je ranije Čulina.

Studije glume završila je u Beogradu, gradu sa kojim, kako navodi, ima "posebnu vezu".



- Beograd je grad moje mladosti, odrastanja i sazrevanja. Prošlo je 30 godina, a i dalje sam u kontaktu s mojim klasićima - rekla je ona .