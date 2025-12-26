MORAŠ DA DAŠ CELOG SEBE: Boban Rajović o novom projektu, četvrt veka trajanja na sceni, izlasku iz zone komfora (FOTO)

KRAJ decembra u znaku je jubileja koji se ne slavi samo hitovima, već hrabrošću da se sve iznova stvori.

Foto: Novosti

Folk pevač Boban Rajović, čovek čije pesme već 25 godina žive u kafanama, halama i u srcima publike, na svoj 54. rođendan, 25. decembra, objavio je specijalni projekat „Edition 25“, vrednog desetine hiljada evra, sa sedam obnovljenih pesama i sedam spotova, uz ličnu i karijernu transformaciju koja ga postavlja na početak nove muzičke ere.

Bobanova karijera mogla bi se podeliti na poluvremena, prvo je već odigrao, a drugo tek počinje. Simbolično, baš kao što se zove i njegov dokumentarni film „Prvo poluvrijeme“, koji je prikazan u julu ove godine na Paliću, dogovorio je ulogu u novoj sezoni serije „Ubice mog oca“, a sada pevač je otvorio novo poglavlje u karijeri, objavivši projekat „Edition 25“, kojim obeležava četvrt veka od prve pesme. Ali umesto retrospektive, Boban se odlučio za rizik: pesme koje „nisu dobile priliku kada je trebalo“ dobile su je sada, u sasvim novom zvučnom i vizuelnom odelu.

Promenio je tim, saradnike, pristup, produkciju, pa i publiku kojoj se obraća. Angažovao je mladu ekipu poznatu po radu sa najvećim trep i rep izvođačima, što je za mnoge bio prvi signal da će „novi Boban“ biti više od medijske fraze. Foto: Novosti

*Projekat „Edition 25“ doneo je potpuno novi muzički pravac. Otkud hrabrost za promenu baš sada?

- Smatram da imam dosta kvalitetnih pesama koje u tom trenutku nisu dobile priliku. Iza njih stoje velika autorska imena. Jedan tekst je radila i Marina Tucaković, i toj pesmi sada dajemo novo ruho.

*Rekli ste da niste verovali koliko je mukotrpno…

- Iskreno, nisam verovao koliko je ovo mukotrpan posao, jer vi praktično stvarate novu pesmu. Međuti, rezultat je fantastičan.

*Koliko je Rale uticao na konačni oblik projekta?

- Velike zasluge idu Goranu Ratkoviću Raletu. On je svim pesmama dao upečatljivo odelo. Želim da prvih 25 godina karijere završim spektakularno i počnem novih 25.

*Ni finansijski niste štedeli?

- Uložio sam desetine hiljada evra. Ali ako ne uložite u sebe, ne možete ni da očekujete da će drugi to učiniti umesto vas. Foto: Ivan Amić

*Ove godine ne slavite rođendan sami?

- Ne, slavim ga sa publikom i pesmama koje sam im dao u novim aranžmanima. To je najlepša proslava koju mogu da zamislim.

*Vaš naslednik Andrija je već dve godine u poslu. Kako vidite njegov razvoj?

- Radi sa mnom i odličan je, profesionalan i odgovoran. Uvek mogu da mu nađem manu (smeh), ali neću. Njemu je sve servirano drugačije nego meni. Ja sam morao da se borim mnogo žešće. Ipak, ta borba će i njemu doći, neminovno. Niko ne može da preskoči korake u karijeri.

*Šta vam je najveća životna promenu u poslednjim godinama?

- Otkkad sam dobio unuka, sve se promenilo. Živim mirno, stameno, srećno. Posvećen sam porodici, ali i karijeri, samo na jedan mnogo uravnoteženiji način. Nekad sam bio rasejan, stalno u trci, a danas imam vremena da razmišljam o sebi i da uživam u svakom trenutku. To je život kakav bi mnogi poželeli.

