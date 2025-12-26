MORAŠ DA DAŠ CELOG SEBE: Boban Rajović o novom projektu, četvrt veka trajanja na sceni, izlasku iz zone komfora (FOTO)
KRAJ decembra u znaku je jubileja koji se ne slavi samo hitovima, već hrabrošću da se sve iznova stvori.
Folk pevač Boban Rajović, čovek čije pesme već 25 godina žive u kafanama, halama i u srcima publike, na svoj 54. rođendan, 25. decembra, objavio je specijalni projekat „Edition 25“, vrednog desetine hiljada evra, sa sedam obnovljenih pesama i sedam spotova, uz ličnu i karijernu transformaciju koja ga postavlja na početak nove muzičke ere.
Bobanova karijera mogla bi se podeliti na poluvremena, prvo je već odigrao, a drugo tek počinje. Simbolično, baš kao što se zove i njegov dokumentarni film „Prvo poluvrijeme“, koji je prikazan u julu ove godine na Paliću, dogovorio je ulogu u novoj sezoni serije „Ubice mog oca“, a sada pevač je otvorio novo poglavlje u karijeri, objavivši projekat „Edition 25“, kojim obeležava četvrt veka od prve pesme. Ali umesto retrospektive, Boban se odlučio za rizik: pesme koje „nisu dobile priliku kada je trebalo“ dobile su je sada, u sasvim novom zvučnom i vizuelnom odelu.
Promenio je tim, saradnike, pristup, produkciju, pa i publiku kojoj se obraća. Angažovao je mladu ekipu poznatu po radu sa najvećim trep i rep izvođačima, što je za mnoge bio prvi signal da će „novi Boban“ biti više od medijske fraze.
*Projekat „Edition 25“ doneo je potpuno novi muzički pravac. Otkud hrabrost za promenu baš sada?
- Smatram da imam dosta kvalitetnih pesama koje u tom trenutku nisu dobile priliku. Iza njih stoje velika autorska imena. Jedan tekst je radila i Marina Tucaković, i toj pesmi sada dajemo novo ruho.
*Rekli ste da niste verovali koliko je mukotrpno…
- Iskreno, nisam verovao koliko je ovo mukotrpan posao, jer vi praktično stvarate novu pesmu. Međuti, rezultat je fantastičan.
*Koliko je Rale uticao na konačni oblik projekta?
- Velike zasluge idu Goranu Ratkoviću Raletu. On je svim pesmama dao upečatljivo odelo. Želim da prvih 25 godina karijere završim spektakularno i počnem novih 25.
*Ni finansijski niste štedeli?
- Uložio sam desetine hiljada evra. Ali ako ne uložite u sebe, ne možete ni da očekujete da će drugi to učiniti umesto vas.
*Ove godine ne slavite rođendan sami?
- Ne, slavim ga sa publikom i pesmama koje sam im dao u novim aranžmanima. To je najlepša proslava koju mogu da zamislim.
*Vaš naslednik Andrija je već dve godine u poslu. Kako vidite njegov razvoj?
- Radi sa mnom i odličan je, profesionalan i odgovoran. Uvek mogu da mu nađem manu (smeh), ali neću. Njemu je sve servirano drugačije nego meni. Ja sam morao da se borim mnogo žešće. Ipak, ta borba će i njemu doći, neminovno. Niko ne može da preskoči korake u karijeri.
*Šta vam je najveća životna promenu u poslednjim godinama?
- Otkkad sam dobio unuka, sve se promenilo. Živim mirno, stameno, srećno. Posvećen sam porodici, ali i karijeri, samo na jedan mnogo uravnoteženiji način. Nekad sam bio rasejan, stalno u trci, a danas imam vremena da razmišljam o sebi i da uživam u svakom trenutku. To je život kakav bi mnogi poželeli.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)