VUKAŠIN Vučićević, narodni poslanik i sin Dragana J. Vučićevića, obratio se javnosti ispred PU Voždovac, povodom hapšenja oca.

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- Sve što se stavlja mom ocu na teret ne predstavlja nikakav osnov za zadržavanje. Ako sam dobro razumeo stavljam mu se krivično delo ometanje pravde i izazivanje panike. Ovo je čist politički progon. Svaka mu čast na borbi. Isitna ne može da se učutka, borićemo se do poslednjeg daha, makar nas sve zatvorili - rekao je Vukašin, sin Vučićevića i narodni poslanik i dodao je da su dozvolili su da mu se dostave lekovi.