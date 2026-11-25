"BORIĆEMO SE DO POSLEDNJEG DAHA, MAKAR NAS SVE ZATVORILI!“ Sin Dragana J. Vučićevića poručio posle hapšenja oca
VUKAŠIN Vučićević, narodni poslanik i sin Dragana J. Vučićevića, obratio se javnosti ispred PU Voždovac, povodom hapšenja oca.
- Sve što se stavlja mom ocu na teret ne predstavlja nikakav osnov za zadržavanje. Ako sam dobro razumeo stavljam mu se krivično delo ometanje pravde i izazivanje panike. Ovo je čist politički progon. Svaka mu čast na borbi. Isitna ne može da se učutka, borićemo se do poslednjeg daha, makar nas sve zatvorili - rekao je Vukašin, sin Vučićevića i narodni poslanik i dodao je da su dozvolili su da mu se dostave lekovi.
Preporučujemo
Prvi na izbornoj listi vratio mandat - ostavka u Skupštini Srbije, poznato i ko ga menja
24. 11. 2026. u 22:42 >> 22:57
MESAROVIĆ I SELAKOVIĆ PODNELI OSTAVKE: Napuštaju resore privrede i kulture
24. 11. 2026. u 21:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)