Politika

HOROR! Izboden zet Veselina Šljivančanina ispred škole u Rakovici

Novosti online

25. 10. 2026. u 20:04

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Žarko Olarević, zet Veselina Šljivančanina, izboden je ispred Osnovne škole Vladimir Rolović u Rakovici.

ХОРОР! Избоден зет Веселина Шљиванчанина испред школе у Раковици

Foto: Novosti

Olarević je prevezen u bolnicu.

Uskoro opširnije...

(Informer)

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