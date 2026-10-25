DIMITRIJEVIĆ: Očekujemo uspešan završetak izbornog dana

PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je večeras da glasanje na vanrednim parlamentarim izborima u Srbiji teče uredno i da u RIK-u očekuju uspešan završetak izbornog dana na svim biračkim mestima.

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

- Glasanje na velikoj većini biračkih mesta teče sada uredno, sa nekim manjim nepravilnostima koje članovi biračkih odbora međusobno uspešno rešavaju. Glasanje se polako privodi kraju - rekao je Dimitrijević na konferenciji za medije u 19.00 časova u toj ustanovi, podsećajući da građani koji su stali u red za glasanje pre zatvaranja biračkim mesta mogu da iskoriste svoje biračko pravo.

Na pitanje novinara da prokomentariše nekoliko incidenata širom Srbije tokom izbornog dana, Dimitrijević je odgovorio da se navedeni incidenti pretežno dešavaju van biračkih mesta i da je za njih nadležan MUP.

- I mi smo pratili, osim informacija koje dolaze direktno od lokalnih izbornih komisija u Srbiji, kao i iz svih biračkih odbora. Pratimo svakako i medijske servise, odnosno informacije sa medijskih servisa. Što se svih ovih vaših pitanja tiče, ovo su dešavanja i incidenti koji se dešavaju pretežno van biračkih mesta. Što se tih incidenata tiče, za sva dešavanja van biračkog mesta nadležni su organi MUP-a, nadležna tužilaštva. Prema informacijama kojima raspolažem, oni uspešno na terenu rešavaju sve ove stvari i procesuiraju u skladu sa zakonom - rekao je Dimitrijević.

Podsetio je da svi oni koji smatraju da su oštećeni u izbornom procesu imaju mogućnost zaštite izbornog prava.

Na pitanje da prokomentariše postavljanje ograda u blizini RIK-a, čime je zatvoren pristup toj instituciji, Dimitrijević je odgovorio da je to u nadležnosti MUP-a i da pretpostavlja da je to urađeno na osnovu procena u odnosu na iskustva nekih prošlih izbora.

Dodao je da je RIK u konstantnoj komunikaciji sa MUP-om, ali se to tiče sprovođenja glasanja na biračkim mestima i eventualnim problemima koji nastanu tamo i naveo je da su pripadnici MUP-a reagovali na svako dešavanje na biračkom mestu koje je vodilo ka narušavanju reda na biračkom mestu.