MAKRON IMA PODRŠKU OPOZICIJE U BORBI PROTIV IZDAJNIKA: Vučić otkrio kako su Francuzi jedinstveni u odbrani države
ALEKSANDAR Vučić je zaključio da Emanuel Makron u Francuskoj ima podršku opozicije u borbi protiv demonstracija, dok to nije slučaj sa Srbijom.
- U Francuskoj Makron nije usamljen u tome, postoje najjače političke stranke u Francuskoj koje su apsolutno protiv nemira. Tamo je bilo dovoljno odgovorne opozicije koja je stala na stranu države, a ne rušitelja države. U Portugalu su krenuli nemiri i isto se dogodilo. Tamo imate odgovornije elite, ovde ih nemate, zato što je sve dozvoljeno protiv nekoga ko nije čovek. Jer onda ja više nemam, kad izvršite dehumanizaciju nekoga, onda nemate više da razgovarate da li je kriminalac ili ne, onda se podrazumeva da jeste. Koga briga za rezultate ako neko nije čovek? Dehumanizacija je bila glavna tema njihovog rada.
Preporučujemo
PAO POSLEDNjI UKRAJINSKI BASTION NA ZAPADU DONBASA: Šta sledi dalje? Kijev bez odbrane
19. 10. 2026. u 20:06
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)