Politika

MAKRON IMA PODRŠKU OPOZICIJE U BORBI PROTIV IZDAJNIKA: Vučić otkrio kako su Francuzi jedinstveni u odbrani države

В.Н.

19. 10. 2026. u 22:53

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ALEKSANDAR Vučić je zaključio da Emanuel Makron u Francuskoj ima podršku opozicije u borbi protiv demonstracija, dok to nije slučaj sa Srbijom.

МАКРОН ИМА ПОДРШКУ ОПОЗИЦИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ ИЗДАЈНИКА: Вучић открио како су Французи јединствени у одбрани државе

Foto: printskrin TV Hepi

- U Francuskoj Makron nije usamljen u tome, postoje najjače političke stranke u Francuskoj koje su apsolutno protiv nemira. Tamo je bilo dovoljno odgovorne opozicije koja je stala na stranu države, a ne rušitelja države. U Portugalu su krenuli nemiri i isto se dogodilo. Tamo imate odgovornije elite, ovde ih nemate, zato što je sve dozvoljeno protiv nekoga ko nije čovek. Jer onda ja više nemam, kad izvršite dehumanizaciju nekoga, onda nemate više da razgovarate da li je kriminalac ili ne, onda se podrazumeva da jeste. Koga briga za rezultate ako neko nije čovek? Dehumanizacija je bila glavna tema njihovog rada.

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