PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" gostuje na TV Hepi.

Foto: Printskrin TV Hepi

Emisija je počela u 22 časa tako što je pušten snimak na kom se čuje da N1 ne dozvoljava da neće biti predstavljanja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Branislav Šovljanski, glavni urednik N1, zabranio je Aleksandru Vučiću da predstavlja svoju listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u dogovrenom terminu!

On ističe da je očekivao da će na N1 makar da glume profesionalnost i objektivnost.

- Odgovorio sam na preko 4.000 njihovih pitanja koje su bile uvredljivog karaktera. Uvek sam morao da odgovorim, i uvek sam morao da odgovaram na pristojan način, i da li je to nekad oštro ili ne, ali uvek pristojno, ne samo u granicama dozvoljenog, već više od toga. Ovo je mnogo komplikovanije od onoga što vam se čini od onoga na prvi pogled. Oni su 10 godina mene i moju porodicu predstavljali kao monstruma i kad nekoga predstavljate kao monstruma ne možete sa njim da razgovarate. Oni su proizveli to da je svojevremeno Đilas, kada smo razgovarali, gde je on uspeo da obezbedi za njih nove izbore. Nisam morao uopšte da im dajem nove izbore. Mi smo imali jednog iz Sanaderove liste da podrži gradsku vlast. Izborio je to, oni su ga bukvalno linčovali. Zašto? Zato što nije dozvoljeno razgovarati sa monstrumom. Taj monstrum sam ja. Vi, kada pogledate šta su radili sve vreme, dakle, i ovaj nesrećni, ovaj bukvalno najgori belosvetski ološ kakav je—i nisam preterao, izvinjavam se, ljudima uopšte nisam preterao kada sam to rekao za Güntera Felingera, kaže on: "Večeras njegov brat ima milijardu", e proslavi, i oni prepisuju šta im je rekao Milovan Brkić, i to su prepisivali, Nova S, N1, i tako dalje. To im je politika postala. "Jesi ti ubio Olivera Ivanovića? " ili ne znam koga. Kao što vidite, meni nije sramota da ponovim takve bljuvotine i budalaštine, jer svaki normalan čovek zna koliko je to besmisleno i glupo. Ali vam to govori šta su oni radili. I da to objasnim ljudima: kada kažete da je neko monstrum, kako ćete posle toga da sednete s njim u studio da razgovarate? Ne možete sebi to da opravdate, jer onda 10 godina kampanje laži koju ste imali, neko će da dođe i u 24 minuta da vam rasturi to sve u paramparčad, a vi nemate lekara. Ne mogu da se dogovaraju sa mnom, ne mogu da mi zabrane da izgovorim ono što hoću. Nisu ni fizički jači od mene da mogu da me tuku. Ništa od toga, dakle, ne mogu da urade. I onda je najbolje da mi zabrane. Međutim, ta zabrana je nešto više od toga. Ja sam ponosan na to. I videćete sada, svuda, na svakom mestu gde se budem pojavljivao, bez obzira kako izbori prođu, ljudi će da me vole sve više i da razumeju šta je to što se dogodilo. Oni su ovim hteli da kažu: "Dozvoljeno je negde oko 3. 500 kandidata", jer nisu sve liste pune kandidatima, negde oko 3. 500 kandidata ima na izborima. Za 3. 499 njih je dozvoljeno da se pojave. I za Lidiju i za Anu, i za ne znam koga sve. Samo meni nije dozvoljeno - kazao je on.

- "Produkt Zmijskog gnezda, uh, monstrum, kriminalac, negativno rođen, loš čovek, i sve drugo". Samo je jedan takav. I ne možete to da širite na sve druge. Oni su mi danas stavili žutu traku, svojevrsnu žutu traku, oko mišice, i rekli: "To je čovek kojeg ćemo da progonimo. " Kojeg progonimo danas, kojeg ćemo da progonimo. I ako imate strpljenja još minut, uh, neću dalje: pogledajte, pročitajte njihovu argumentaciju, to je toliko glupo i tako brzo napisano da nije neko naročite pameti to pisao. Rekli su, znate, i Vučić je rekao: "Prva stvar je, može posle izbora. " Aha. A druga stvar je, kaže, "pa i on je govorio svašta o nama, pa sad nema smisla." Aha, znači sad nema smisla, a posle izbora će biti smisla. Onda se valjda to konvalidira u međuvremenu. Igraju priče za malu decu. Ali ima nešto još gore: pa ja nikada o N1 nisam rekao ni deseti deo toga što je rekla Ana Brnabić. Ona je bila 100 puta gora prema N1 nego ja. Ali Ana Brnabić može, a ja ne mogu. Dakle, samo hoću da vam, samo hoću da vam kažem da je to, da je to tolika patološka mržnja, jer ja sam srušio sve ono što su se oni nadali da će uspeti lako da odbrane, odnosno da će uspeti u suprotnom smeru da urade. Oni su mislili da svaki čovek čezne da se njima dodvori. Pojavio se jedan čovek, slučajno sam to ja, i ponosan sam što sam na čelu slobodarske Srbije koja nije htela da se pokori, baš kao što ima jedno malo ostrvo u srcu Evrope, i dalje slobodno i nepokoreno, kao i Asteriks i Obeliks, i to je... ovo je Obeliks, a Obelisk je nešto drugo. Dakle, i onda kada sve to imate, onda su morali da krenu sa takvom patološkom mržnjom koja nikakvog smisla nema.

- Ali da vam kažem nešto, narod je to odlično razumeo. Ljudi pogrešno misle da su oni to uradili da bi mogli da se svađaju sa ovima koji su napustili N1, da im pokažu: "Mi smo pravoverni, niste vi" i tako dalje. To su dečije priče. To im je usputna stvar. Ovo im je rekao njihov gazda, ovaj, Vargaš i ostali, i važno je da pokažemo da taj čovek, uh, nije čovek. Važno je da od toga napravimo potpuno normalnu stvar, kao da se ništa nije dogodilo. Tako nešto, samo da znate, nije se dogodilo u Srbiji od uspostavljanja višestranačja. Jedanput je Vuk Drašković imao tu vrstu problema, i jedanput radikali, ali se nije završilo na tome, već su ljudi sa RTS-a popustili u to vreme. Vuk Drašković je hteo da gostuje sam, na predstavljanju, oni su hteli da on dođe u većoj delegaciji. Pa da li će da šalje, ne znam, Rakitića, Komnenića, ovoga ili onoga, sećaju se stariji ljudi toga. Međutim, RTS je tada popustio i dozvoljeno je da Vuk Drašković gostuje sam. I jedanput su nama, dok smo bili u Radikalima, govorili su, uh, "može, ne može, petoro može troje da dođe" i tako dalje. Nije problem, doneću mi stolice od kuće, ako je problem u stolicama, ne možete vi nama da određujete ko će predstavljati našu listu. Oni su doveli ovog genija od žene koja nije mogla da prozbori dve reči večeras na studentsku listu, smejao sam se. Ona mi je, ona mi je ulepšala dan. Kako se zove? Dragana Đorđević. Ja sam se, evo, pet minuta sam se smejao, u telefonu sam gledao dok sam dolazio do vašeg studija. Sutra će nas pet da ide. I sad samo čekam da mi RTS kaže: "Ne može vas pet, imamo tri stolice" ili tako neku budalaštinu. Ali se nikada nije dogodilo da jedan čovek bude zabranjen. I posebno da ta lista, da svima i sa te liste bude sve dozvoljeno, samo da njemu ne bude dozvoljeno.

Foto: printskrin TV Hepi

- Ali video sam i večeras u Čačku, narod je oduševljeno reagovao. I narod je uvek na strani onih koje progone zapadni moćnici, koje progone strane službe, koje progone oni koji misle da zemlju mogu da unište. I ne možete da verujete koliko su uradili i na mojoj popularnosti, na popularnosti moje porodice, kad su razumeli da me toliko mrze i da ne mogu da izdrže 24 minuta istine. Posle 10 godina puta 365 dana, 3650 dana, pa puta 24 sata, a oni nisu mogli da izdrže 24 minuta istine. Teško je. Tako da, okej, oni svoj posao, mi svoj posao i neće im vredeti, pobedićemo ih opet.

- Onaj njihov stručnjak Ratko Femić kaže prepodne je da izlaznost ide preko 60 i nešto, 63%, biće takva gužva prema aerodromu i tako dalje. Je l' vi stvarno mislite da oni veruju u to? Naravno da ne veruju. Zna taj, niti se ko njega plaši, niti bilo koga od njih. I svi oni znaju da su oni smešni, u svakom smislu. Da nikakve lične hrabrosti nemaju, da nikakvog ličnog digniteta nemaju, ništa. Ali je to način da one koji su neuporedivo bolji i hrabriji od njih predstave kao najgore, i da nam objasne šta je to u stvari što će da se dogodi. Evo, ja ću sad da vam kažem, može izlaznost da bude i 67%. Nije realno, odmah da vam kažem. Može da bude i 67%. Naša će pobeda biti ubedljivija nego na 63%. Da vam sad ne objašnjavam kako tu idu te konjunkture, do 63%, kome šta odgovara, preko 63% kome kako, ko dolazi da glasa, ko ne dolazi, i tako dalje. Dakle, samo hoću da vam kažem da to rade ljudi koji su zatrovali zemlju, uneli mržnju kao osnovno merilo vrednosti, ništa drugo ne umeju da urade u svojim životima. Nikada nisu bili spremni da odigraju fer utakmicu po bilo kojem pitanju, čak ni 24 minuta da ta utakmica traje. Oni nisu spremni 1 na 1 da odigraju tu utakmicu. Oni nisu bili spremni da odigraju 2 prema 1, da imaju duplo veće i vreme i duplo više njih u studiju kada su pozvali, RTS je pozvao i Crtu i Srdanovića protiv mene, ja sam prihvatio. Oni nisu prihvatili ni 2 prema 1, a to bi verovatno bilo 3 prema 1. Videli ste danas onu sa Radio Beograda koja otvoreno navija za blokadere. Dakle, kako god da okrenete, bilo bi ih najmanje 2, a možda i 3 prema 1. Ni to nisu smeli da prihvate, toliko koliko su hrabri. Oni uvek polaze od sebe. Znaju kako bi se oni plašili. A nama učitavaju da smo radili ono što bi u stvari oni radili. Jer uvek, kako Tijanić pokojni reče, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni znaju da bi oni krali, pa misle da bi neko od nas, pa su sigurni da je neko od nas krao. I ja sada vas pitam: gde mi je račun bilo koji, u zemlji ili inostranstvu? Gde mi je bilo koja nekretnina u zemlji ili inostranstvu? Pa nisam ja Srdanović da imam 10 nekretnina gde god da okreneš, pa kad mi i to malo, onda ukradem. Nema ništa. Pa onda nađu snimak, kaže: "Ovo je Nikola Petrović od pre 3-4 godine, kad je slavio rođendan", ne, ne, to je bilo pre 7 dana i tako dalje. Ali nema Aleksandra. Šta ćemo s tim? Ih, opet nam je zlikovac negde pobegao. Hoću samo da vam kažem, ti ljudi, ti ljudi su uneli zlo u Srbiju i nama će posle izbora biti potrebno mnogo vremena da vratimo normalnost. Ono što je mnogo važnije od naše kuknjave večeras je to šta ćemo da uradimo. Dakle, politika napolje iz škola, politika napolje sa fakulteta, to su važne stvari, i to vam obećavam. Dakle, nešto će morati da se menja u zakonima, nešto ćemo podzakonskim aktima da menjamo, i to ćemo da uradimo. Jednom zauvek, da se ta tužna priča koja je skupo koštala ovu zemlju završi. Da krenemo da radimo. Nudićemo ruku i razgovor svakome, ali državu nikome nećemo dati da nam ugrozi. Nikada nećemo dozvoliti da nam pljačkaju prodavnice i uništavaju malog čoveka koji se bavi biznisom, pa da im ulaze, kao što ste videli u Parizu, od onih koji prodaju burgere do onih koji prodaju kolače, do onih koji prodaju torbe, skupe, jeftine, kakve god hoćete. To da dozvolimo u zemlji nećemo nikada. Ono što je važno, to je šta ćemo da uradimo u zdravstvenom sistemu: koliko ćemo da obnovimo bolnica, koliko ćemo novih kliničkih centara da uradimo, koliko puteva da izgradimo. To su važne stvari, i time ćemo da se bavimo. Kako da uradimo rešavanje problema vodosnabdevanja? A što se tiče njih, dakle, uveren sam da su ljudi u Srbiji sve više siti takvog tipa mržnje, i da će na kraju porodično ljudi da sednu i da sami donesu odluku kako i za koga da glasaju. I uveren sam, ja nisam čovek koji je optimista, veoma sam oprezan, uveren sam da će naša pobeda biti ubedljivija nego što oni očekuju. Možda ne dovoljno ubedljiva koliko ja očekujem, a možda bude i toliko. To ćemo da vidimo. Stavili su sliku nekog Albanca kog su predstavljali Milovan Brkić i ostali, umesto mog oca Anđelka Bate, predstavljali su njega kao mog oca, govorili o mojoj majci sve najgore. I stavili su naslov: "To će ući u anale". Ja mislim da nikada prljaviji ljudi nisu postojali na kugli zemaljskoj. Znate, može da postoji neko da vam kaže: "E, ovo je otac Aleksandra Vučića", nekako bi podneo. Znate šta su oni napisali? Stavili su sliku tog čoveka i napisali su na naslovnoj strani: "Ovo je čovek za kojeg Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac". I sad, šta ću ja da kažem majci, šta da kažem ocu, šta da kažem bilo kome? I sad, ja sam monstrum, ja ili su monstrumi oni? Pa neka razmisle ljudi. Strašno. Ali da vi takvi hoćete da nam obrazujete decu? Da vi takvi hoćete da nas vodite u budućnost? Da vi takvi koji izjednačavate vladiku Nikolaja sa Alojzijem Stepincem, da nam obrazujete decu u Valjevu, u Čačku, u Kraljevu, pošto je vladika Nikolaj prvi episkopski mandat u Čačku u Žiči bio 34. ili 41., ili u Trsteniku proveo vreme, ili u Leliću valjevskom, njegovom junačkom. Dakle, da objasnite da je on isti kao Alojzije Stepinac i to će da vam bude program sutra i da Srbin, pravoslavac, glasa za to? Šta će da mi kažu za Sarajevo safari za koji su lagali? Šta će da mi kažu za oca i majku? Šta će da mi kažu za bilo šta? Ne smeju! Sve vreme su lagali. Notorni lažovi, notorni lažovi koji su mržnju i razdor uneli u ovo društvo - konstatovao je Vučić.

Brnabić: O Aleksandru Vučiću može svašta da se izgovori na tim televizijama

- I nemaju apsolutno nikakav problem sa tim stvarima. To mi je bilo fascinantno. I jedan detalj, kad smo već kod tog dijaloga, je, to je trenutak kada meni ta predstavnica, kandidat sa studentske liste, kaže: "Evo, toga sam se plašila." Došli su pripremljeni na debatu. Velika je razlika.

Vučić kaže da njega hoće da izopšte.

- Nema dijaloga s onim ko nije čovek, ko je monstrum. Jer oni mene hoće da izopšte. Oni razumeju sistem u kojem pseudo-elita nema vlast. Imaju jedan problem, taj problem zove se Aleksandar Vučić. On je neka vrsta amalgama, prikupi to sve, deo ljudi mu veruje, zato moraju mene da ruše. Ti ljudi su, nažalost, nemam problem da kukam nad sobom, ja imam da kukam samo zbog Srbije i njenih građana jer su nam oduzeli mnogo vremena. Trudili smo se, dok su razarali, mnogo toga lošeg su uradili, mi smo gradili, izgradili smo 180 km autoputeva i brzih saobraćajnica, to je ogroman posao, tok su oni rušili. Izgradili smo 6 bolnica, 3 dodatna naučno-tehnološka parka... Neko je morao da radi to vreme, dok su oni blokirali i zaustavljali zemlju i zato je Srbija jedna od zemalja s najvišom stopom rasta. Uspeli su da kod dela naših ljudi izazovu mržnju, koja je čak veća od one koju su kod ljudi izazivali o meni. Njihovo izbegavanje dijaloga je od suštinskog značaja. Oni beže od dijaloga jer oni nemaju šta da ponude. Koliko su zla naneli srpskom društvu, o tome će se knjige pisati - rekao je on.

Istakao je da je važno da politika "Ujedinjene Srbije" ide ka dijalogu.

Lidija Vukićević osvrnula se na period blokada i nereda širom Srbije, ističući da je Vučić na zahteve za oštrijom reakcijom policije uvek odgovarao: „Ne, polako“, kao i da je on uvek radio i uzdizao zemlju, te da je Srbija zbog toga sada tu gde jeste.

Brnabić se nadovezala da je Vučić u svemu tome bio prilično usamljen.

- Građanski sukobi su jedino što su želeli oni iz inostranstva - dodala je Brnabić.

Vučić je zaključio da Emanuel Makron u Francuskoj ima podršku opozicije u borbi protiv demonstracija, dok to nije slučaj sa Srbijom.

- U Francuskoj Makron nije usamljen u tome, postoje najjače političke stranke u Francuskoj koje su apsolutno protiv nemira. Tamo je bilo dovoljno odgovorne opozicije koja je stala na stranu države, a ne rušitelja države. U Portugalu su krenuli nemiri i isto se dogodilo. Tamo imate odgovornije elite, ovde ih nemate, zato što je sve dozvoljeno protiv nekoga ko nije čovek. Jer onda ja više nemam, kad izvršite dehumanizaciju nekoga, onda nemate više da razgovarate da li je kriminalac ili ne, onda se podrazumeva da jeste. Koga briga za rezultate ako neko nije čovek? Dehumanizacija je bila glavna tema njihovog rada.

Vučić je govorio i o narativu da mu je "zabranjeno da ode u Novi Sad", te o kampanji liste "Ujedinjena Srbija".

- Ponosan sam na sve koji su učestvovali u ovoj kampanji. I ako izgubimo izbore, biće ruzmarin, pevaće se i sviraće se, jer smo mi vodili jednu kampanju na ponos, divnu kampanju. Pristali smo na sve TV duele, pozvao sam njihovog prvog na listi, računao sam "junaci su to, gde će to da odbiju", odbili su. Najviše vole kad dobiju podršku od Felingera, Nataše Kandić... Ljudi su se oslobodili, dolaze nasmejani, mladih ljudi je sve više. U Novom Sadu sam ostao 2, 3 minuta na bini. Kad pobedimo, ostaću 15 minuta, a onda odoh da analiziram rezultate. Sišao sam i nisam mogao da verujem kakva je atmosfera i među mladim ljudima dole, i klincima i mlađim ljudima na tribini. Pola svog života sam proveo na stadionu, ja to nisam video, možda nekoliko puta u životu. To je takva atmosfera, neverovatna. Očekujem da takva atmosfera bude u Nišu. To je zbog jedne izvanredne kampanje. Svi naši spotovi su vedri, ljudi nasmejani, govore o svemu, kod njih je sve mračno, "da pocepamo ovo, da istrgnemo ono, neću više jednog vođu..."

- Kako god da bude, mi ćemo da se veselimo. Vodili smo najčistiju kampanju. Ničije porodice nismo dirali. Vi stvarno mislite da ovom Šovljanskom ne bih imao šta da kažem večeras? Namerno sam izbegao, i namerno neću da govorim. A imao bih strašne stvari da govorim. Napamet mi ne pada da govorim. Pajtića sam namerno preskočio i neću da komentarišem snimke, tako rade pristojni ljudi. U tome je razlika između pristojnih i nepristojnih. E, zato ćemo da se veselimo. Više sam vremena proveo u opoziciji nego na vlasti. Oni ljudi ne znaju kakva bi ih muka zadesila da ja budem u opoziciji. Jedino kod nas nikakvog razdora nije bilo, ničega - kazao je on.

- Hoćemo ove prenatalne testove da svi budu besplatni. Važno mi je za dijabetes da damo te, kako se to kaže, dva senzora ili tako nekako. To je izuzetno važno. Da to damo za džabe. Ovi naši ljudi iz finansija će da polude kad čuju, ali ako jedan život možemo da spasimo, dva života da spasimo, važnije je od svih para iz budžeta. Lečićemo i mišićnu distrofiju, to je neki lek, skupo k'o đavo. Samo za ta čuda treba 50 miliona evra godišnje. Što se žena tiče, najveća je sramota cele kampanje, i zato sam rekao da ćemo da pevamo, mi ćemo u nedelju da pevamo, izgubili, dobili, i nastavićemo da se borimo i iste večeri ću reći, ja znam da su oni najgori i uopšte nećemo da se foliramo, znam ko su ljudi, sve olinjali DOS, istog dana ću to reći, od sutra u borbu. Ako pobedimo, onda ćemo malo manje da se čuje pesma, malo manje da se uznesemo i onda ću ja probati da smirim naše, ali ruzmarin će da se čuje u svakom slučaju. Svi koji hoće da pevaju, i u porazu, dobrodošli su kod nas u štab. Mi da krademo i pljačkamo kao oni, ne pada nam na pamet. Ali ni njima nećemo dati da nam pokradu glasove.

- Trenutak kad udarite jednu ženu pesnicom u glavu krvnički, a da tog dana ne kažete "žao nam je, izvinite, to nam se više nikad neće dogoditi", da ni jedan ne izađe i kaže "žao nam je, izvinite", ko je vas vaspitavao - rekao je Vučić i konstatovao da je to nešto najgore. Ja sam se uhvatio stvari koja je možda fizički snažniji utisak ostavila, ali najodvratniji. Odvratnije i od toga je to što je taj čovek izgovorio za Vesnu Radosavljević, znači jednu divnu ženu koja ima veličanstven glas, ja mislim, jedan od najlepših glasova u istoriji srpskog spikerskog posla, voditeljskog, novinarskog, kako god hoćete. Dakle, jedna divna žena koja nikad se nikome nije zamerila, nikad joj niko ništa ružno nije rekao. On je, kako je to rekao, ma grozno je rekao... Uporedio je, izvinjavam se, ali on je rekao: "Usta i čmar su zamenili mesto" - rekao je Vučić, na šta je Vukićević konstatovala da je reč o muškarcu koji je "prostačina".

- Čak je i gore od toga. Ja se pitam ko su ti ljudi - dodao je Vučić.

- Pritome nam još govore da su elita. Prvo što sam učio Danila svojevremeno, Vukan danas to zna. Ne smeš da pomisliš, čak i kada se posvađaš, ne smeš da pomisliš da popreko pogledaš, a kamoli da podigneš ruku na devojčicu, na drugaricu, na bilo koga drugog. Prosto, to ne smeš da pomisliš, to je zabranjeno. Moraš da je zaštitiš od nekoga ko to pokuša da uradi. Moraš da budeš džentlmen, da budeš mali gospodin.

Istakao je da nikakva šansa ne bi postojala da se odbrani država bez Pionirskog parka.

- Mnogi nisu razumeli zašto nismo upadali s policijom na fakultete, ja sam znao da strane službe samo to čekaju. Trpeli smo, ali smo se suprotstavljali svakoga dana, podizali pokret otpora, slobodarske snage širom Srbije, dok nismo došli do tog nivoa da smo veći od njih. Od tog trenutka gotovo da problema više nema.

- Jedna prava, rovovska, šahovska partija, sve vreme imate figuru manje, gledate da izjednačite poziciju, da na kraju imate priliku za matni napad. Zahvalan sam ljudima koji su razumeli šta je država, koji su hteli da zaštite državu.

- Bukvalno na ovim izborima branimo državu Srbiju - poručio je.