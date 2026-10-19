NIKO IH SE NE PLAŠI Vučić: To su ljudi koji su zatrovali zemlju, uneli mržnju kao osnovno merilo vrednosti

PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je na na TV Hepi.

Foto: printskrin TV Hepi

Onaj njihov stručnjak Ratko Femić kaže prepodne je da izlaznost ide preko 60 i nešto, 63%, biće takva gužva prema aerodromu i tako dalje. Je l' vi stvarno mislite da oni veruju u to? Naravno da ne veruju. Zna taj, niti se ko njega plaši, niti bilo koga od njih. I svi oni znaju da su oni smešni, u svakom smislu. Da nikakve lične hrabrosti nemaju, da nikakvog ličnog digniteta nemaju, ništa. Ali je to način da one koji su neuporedivo bolji i hrabriji od njih predstave kao najgore, i da nam objasne šta je to u stvari što će da se dogodi. Evo, ja ću sad da vam kažem, može izlaznost da bude i 67%. Nije realno, odmah da vam kažem. Može da bude i 67%. Naša će pobeda biti ubedljivija nego na 63%. Da vam sad ne objašnjavam kako tu idu te konjunkture, do 63%, kome šta odgovara, preko 63% kome kako, ko dolazi da glasa, ko ne dolazi, i tako dalje. Dakle, samo hoću da vam kažem da to rade ljudi koji su zatrovali zemlju, uneli mržnju kao osnovno merilo vrednosti, ništa drugo ne umeju da urade u svojim životima. Nikada nisu bili spremni da odigraju fer utakmicu po bilo kojem pitanju, čak ni 24 minuta da ta utakmica traje. Oni nisu spremni 1 na 1 da odigraju tu utakmicu. Oni nisu bili spremni da odigraju 2 prema 1, da imaju duplo veće i vreme i duplo više njih u studiju kada su pozvali, RTS je pozvao i Crtu i Srdanovića protiv mene, ja sam prihvatio. Oni nisu prihvatili ni 2 prema 1, a to bi verovatno bilo 3 prema 1. Videli ste danas onu sa Radio Beograda koja otvoreno navija za blokadere. Dakle, kako god da okrenete, bilo bi ih najmanje 2, a možda i 3 prema 1. Ni to nisu smeli da prihvate, toliko koliko su hrabri. Oni uvek polaze od sebe. Znaju kako bi se oni plašili. A nama učitavaju da smo radili ono što bi u stvari oni radili. Jer uvek, kako Tijanić pokojni reče, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni znaju da bi oni krali, pa misle da bi neko od nas, pa su sigurni da je neko od nas krao. I ja sada vas pitam: gde mi je račun bilo koji, u zemlji ili inostranstvu? Gde mi je bilo koja nekretnina u zemlji ili inostranstvu? Pa nisam ja Srdanović da imam 10 nekretnina gde god da okreneš, pa kad mi i to malo, onda ukradem.