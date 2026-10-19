Eksperti sa Studentske liste predstavljaju svoj program! (VIDEO)
EKSPERTI "Studentske liste" predstavili su svoj program na drugom kanalu RTS, ili bar pokušali.
Evo kako je to izgledalo.
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