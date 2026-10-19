Politika

Eksperti sa Studentske liste predstavljaju svoj program! (VIDEO)

В. Н.

19. 10. 2026. u 21:23

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EKSPERTI "Studentske liste" predstavili su svoj program na drugom kanalu RTS, ili bar pokušali.

Експерти са Студентске листе представљају свој програм! (ВИДЕО)

Foto: printskrin RTS

Evo kako je to izgledalo.

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