NAROD JE U ČAČKU ODUŠEVLJENO REAGOVAO, IAKO SU HTELI DA UNIŠTE MOJU POPULARNOST: Vučić otkrio kakva je atmosfera među ljudima

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da narodnu volju niko ne može da slomi.

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- Video sam i večeras u Čačku, narod je oduševljeno reagovao. I narod je uvek na strani onih koje progone zapadni moćnici, koje progone strane službe, koje progone oni koji misle da zemlju mogu da unište. I ne možete da verujete koliko su uradili i na mojoj popularnosti, na popularnosti moje porodice, kad su razumeli da me toliko mrze i da ne mogu da izdrže 24 minuta istine. Posle 10 godina puta 365 dana, 3650 dana, pa puta 24 sata, a oni nisu mogli da izdrže 24 minuta istine. Teško je. Tako da, okej, oni svoj posao, mi svoj posao i neće im vredeti, pobedićemo ih opet - kaže Vučić.