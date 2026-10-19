VUČIĆ O ZABRANI GOSTOVANJA NA N1: Oni su 10 godina mene i moju porodicu predstavljali kao monstruma, pa ne mogu da razgovaraju samnom
PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je na na TV Hepi.
On ističe da je očekivao da će na N1 makar da glume profesionalnost i objektivnost.
- Odgovorio sam na preko 4.000 njihovih pitanja koje su bile uvredljivog karaktera. Ovo je mnogo komplikovanije od onoga što vam se čini od onoga na prvi pogled. Oni su 10 godina mene i moju porodicu predstavljali kao monstruma i kad nekoga predstavljate kao monstruma ne možete sa njim da razgovarate - kazao je on.
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