SVE ŠTO KAŽU, KAŽU NEISTINU: Vučić raskrinkao političke protivnike i blokadere
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, osvrnuo se na tvrdnje i optužbe koje su, kako je naveo, njegovi politički protivnici iznosili o različitim slučajevima, pominjući "Sarajevo safari" i slučaj preminulog dečaka u Valjevu. Slične tvrdnje izneo je i tokom obraćanja u Sremskoj Mitrovici 1. oktobra.
– Sve što kažu, kažu neistinu – rekao je Vučić.
On je naveo i da su njegovu podršku koju je dobio od ruskog predsednika Vladimira Putina predstavljali kao proizvod veštačke inteligencije, dok su susret i fotografiju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom nazivali "kartonskom figurom Donalda Trampa".
– Sve je kod njih laž jer su ophrvani mržnjom. Mi prema njima moramo da pokazujemo poštovanje, vratiće se oni na pravi put. Oni su za nas ljudi i uvek će biti za nas ljudi, ma koliko mi za njih nismo. To je razlika između njih i nas – rekao je Vučić.
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