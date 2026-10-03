VUČIĆ O "STUDENTSKOJ LISTI": "Šoškić im je kandidat za premijera, a neće vam reći ko je"
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, na predizbornom skupu svoje izborne liste u Beogradskoj areni govorio je i o Studentskoj listi.
On je naveo da se na njoj, kako je rekao, nalaze "stari i ofucani likovi dosovske vlasti".
Posebno je pomenuo bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, Dejana Šoškića, koji je kandidat na Studentskoj listi.
– Onaj koji je opljačkao zemlju, uništio dinar i Narodnu banku, taj im je kandidat za premijera, a neće vam reći ko im je kandidat. Neće reći zato što znaju da će onda neko da im kaže: "Pa, ako je taj kandidat, bolje da glasam za Vučića". Zato hoće da vam kažu da zamišljate nekog idealnog, a biće to neko staro lice dosovskog režima koje će nastaviti da nas pljačka kao što su nas pljačkali. Zato je važno da oni ne pobede – rekao je Vučić.
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