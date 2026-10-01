KAD JE BIO POGROM, KAD JE CRNA GORA ODLAZILA, KAD SU OTIMALI KIM, PRSTOM MRDNULI NISU: Vučić razbucao izdajnike koji bi hteli nazad na vlast

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ogolio na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici izdajnike koji bi sada preko šatro "studentske" liste da se vrate na vlast, a pocepali su nam Srbiju.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ne zaboravite, 2004. godine. Nama se dešava pogrom na KiM oni ništa. Prstom nisu mrdnuli da pomognu narodu. Ni saopštenje nisu izdali. Obratite pažnju šta se zbiva. Mi tada imamo državnu zajednicu, sprema se otcepljenje CG jer jedino tako moguće da zapadnjaci natežu otimanje KiM od Srbije. Tada sve kreće uz rastakanje srpske ekonomije, da bi Srbija bila slabija. 500.000 otpuštenih radnika koji bukvalno nemaju hleba da jedu i porodica bez osnovnih sredstava za život, samo su oni bogati jer su oni i njihovi tajkuni sve oteli. Kada Srbija postaje najslabija, oni se dogovaraju sa njima i kažu: Idemo na otcepljenje od CG. Ćute svi, nema kampanje, CG 2006. odlazi od Srbije i to postaje uslov da bi 2008. Priština mogla da kaže da se odvaja u Srbije. Zapad 90 zemalja odmah priznaje. Tada je jedan pobegao u Rumuniju, jedan se sakrivao negde u Beogradu. Ali niko nikad nije pokušao da nešto da uradi, jer je to bio plan - kaže Vučić.