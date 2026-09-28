Politika

„HOĆU DA IDEMO NAPRED!“ Vučić u Boru najavio novu bolnicu i završetak velikih infrastrukturnih radova

В.Н.

28. 09. 2026. u 19:09

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se narodu u selu Luka kod Bora.

„ХОЋУ ДА ИДЕМО НАПРЕД!“ Вучић у Бору најавио нову болницу и завршетак великих инфраструктурних радова

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Predsednik je istakao da hoće još više da uradi.

- Hoću da uradimo bolnicu u Boru koja me toliko sekira, da imamo svih 8 operacionih sala, angio-salu, rendgene, skenere. Hoću da lekari iz Bora dođu u svako selo i da vide da li ste i kakvog zdravlja. Pre nego što smo uspeli da dovedemo Kineze, Bor je bio 24 po visini plate. Bor je danas ispred Novog Sada, samo je Beograd ispred. Nemojte da vas podsećam pre samo 20 godina, nudili su vam i govorili, ne treba nam RTB, pa su rekli pravite fabriku nameštaja, pa sadite maline, pa su rekli sadite kikiriki. A onda je došao neko drugi koji nije hteo da pravi kombinacije za sebe, i uspeli smo da napravimo prednost za Bor - kaže Vučić.

Podsetio je da u oktobru svih 21 km puta se završava do Selišta.

- Znam odlično šta nije urađeno, ali hoću da idemo napred. Vrtić 6 miliona evra košta, nije završen, a ovakvih kamiončića sam mogao da kupim za vrtić. Šta toliko košta, ali biće uskoro završen. Put dalje koji ide dalje, videćete uskoro mašine, toliko sam mogao da zamolim svoje prijatelje, još hoće da mi se jave na telefon - rekao je Vučić.

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