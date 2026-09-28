Politika

BOCAN-HARČENKO UPOZORAVA: Nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaji obojene revolucije

Novosti online

28. 09. 2026. u 19:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAPAD bi mogao da pokuša da se umeša u izborni proces u Srbiji, a nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaji obojene revolucije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

БОЦАН-ХАРЧЕНКО УПОЗОРАВА: Након избора не могу се искључити провокације или нови покушаји обојене револуције

Foto: D. Milovanović

Prema njegovim rečima, jedna od glavnih zamerki Zapada i dalje su Vučićevi odnosi sa Rusijom. Bocan je napomenuo da Srbija od 2022. godine odbija da se pridruži antiruskim sankcijama, uprkos pritiscima Evropske unije.

Ruski diplomata je takođe izjavio da će Rusija poslati posmatrače na izbore u Srbiji. Kako je naveo, ruski predstavnici radiće, između ostalog, u okviru OEBS-a u skladu sa ustaljenom praksom koja se odnosi na uzajamno posmatranje.

Ambasador je takođe izrazio nadu da će u Srbiji nakon izbora uspeti da se održi stabilnost.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar, a takođe je podneo ostavku na funkciju šefa države. Predsednički izbori trebalo bi da budu održani do kraja decembra.

(Sputnjik)

 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 2

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!

Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!