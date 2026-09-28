ZAPAD bi mogao da pokuša da se umeša u izborni proces u Srbiji, a nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaji obojene revolucije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

Foto: D. Milovanović

Prema njegovim rečima, jedna od glavnih zamerki Zapada i dalje su Vučićevi odnosi sa Rusijom. Bocan je napomenuo da Srbija od 2022. godine odbija da se pridruži antiruskim sankcijama, uprkos pritiscima Evropske unije.

Ruski diplomata je takođe izjavio da će Rusija poslati posmatrače na izbore u Srbiji. Kako je naveo, ruski predstavnici radiće, između ostalog, u okviru OEBS-a u skladu sa ustaljenom praksom koja se odnosi na uzajamno posmatranje.

Ambasador je takođe izrazio nadu da će u Srbiji nakon izbora uspeti da se održi stabilnost.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar, a takođe je podneo ostavku na funkciju šefa države. Predsednički izbori trebalo bi da budu održani do kraja decembra.

(Sputnjik)



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