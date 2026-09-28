NEĆE DA SE ODREDE PREMA RASIZMU: Brnabićka isterala na videlo blokadere i rektorku Nikolić

NOVINARKA Ljiljana Smajlović gostovala je u emisji "Novo jutro" na TV Pink.

Foto: printskrin TV PINK

Tamo je govorila i o nedavnom duelu na N1 Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mijane Nikolić.

-Onaj trenutak, kada novinarka i Mirjna Nikolić, stalno govori ja to ne znam da je rečeno, ja ne znam, ja neću da govorim, kako je ono bilo, o nekom ko nije u prostoriji, da pričam o onome ko nije tu i takve gluposti, međutim, Ana brnabić u nekom trenutka kaže: „Dobro, nije rečeno, ali da je rečeno da li bi ste vi to osudili?“ I tu vidiš da rektorka tačno zna da je to rečeno, jer jopj ne pada napamet da to i čak hipotetički osudi. E to je stvar, i još kaže ono, da kažemo ljudima, Ana Mirković tvrdi da ona prepoznaje po obliku lica, po obliku glave, po fizionomiji,ona je ranije govorila „čim im vidim glavu ja ih znam… to sam ja čitala, Ana Mirković je meni tu odavno u fokusu.

To je i Sara el Sarag rekla…

Prepoznaju ih na prvi pogled. To je čist rasizam! I onda rektorka kaže ja nisam bila. To je još gore. Njoj je potpuno jano da je to rasizam. I ona neće ni o rasizmu da, ni da ga načelno osudi. Ni da kaže „nije lepo suditi o ljudima na osnovu njihovog izgleda“. Ona neće ni to, najblažu formu osude bilo čega što je rekao neko ko navija za njenu stranu. Ne mora on da bude na listi. Znate neće

-Zašto neće, Ljiljo jeste li razmišljali zašto neće?

Jesam razmišljala sam o tome. O tome stalno razmišljam. Ja o tome razmišljam i zbog tih uvreda „prekodrincima“.

Ja mislim da se niko ne ograđuje jer oni nastoje da stveore tu atmosferu „mi i oni“ referendumsku, mi smo protiv. Oni računaju da sve što se kaže protiv druge strane njima ide u korist. Oni su primetili da, kao što vidimo da su neki od govornika… Ja ne bih, kada se okupi negde 100.000 ljudi, ne mogu se oni opisati jednom rečenicom. I to ne treba raditi, ali je primetno da deo mase, najbolje, najbešnje, najgnevnije reaguje kada neko kaže „Ima da ih jurimo po ulicama“. Onda deo uživa, a onda ovaj deo pomoisli što ne bih i ja da meni pljeskaju da ja postanem velika zvezda i tako je za ove dve godine sve gori govor, ma šta govor...