VUČIĆ NIKAD JASNIJI: Nećemo vam dati da ukradete narodnu volju

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je pred meštanima u selu Luka da svaki čovek koji radi pravi greške, ali da je radio marljivo i posvećeno.

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- Nikada mi nije bilo teško da se borim za Srbiju. Da vas ne podsećam kakva je hajka bila u UN za Srebrenicu. Ni nogu ne bi poturili dtamo gde bih ja glavu. Za koga to glasate ako glasate protiv nas. Samo razmislite kome svoje poverenje dajete, sa druge strane. Šoškiću koji je uništio dinar i NBS, mi smo sad naviknuti da imamo stabilan kurs dinara. Oni vam sad kažu da bi ga uništili u roku od nekoliko meseci. Ja umem da vozim bicikl, ali ne mogu da ga vozim koliko oni mogu, samo etraju bicikl, a šta god da ih pitate nemaju odgovor. A smislili su da teraju točak, da viču "čuvari Ustava". 2006. ja sam bio u opoziciji, ali sam glasao za Ustav, u preambuli piše da je Kosovo i Metohija Srbija, važno je to. Pogledajte ih na listi, Jovo Bakić, Hubač, Srdanović, svi oni bili protiv tog Ustava. I oni sad pričaju koji sam izglasao taj Ustav, oni meni govore, "čuvari Ustava. Sram vas bilo, kako vas nije sramota da toliko lažete! Dobro razmislite, nisam imao strah od podnošenje ostavke, govorili su nikad neću pdoneti ostavku, jer su polazili od sebe. A za mene je uvek važna volja naroda ,ako pobede čestitaću isto veče. Oni danas prrete da ukoliko izgube, neće da pristaju. Priznali, ne priznali, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju! Štitićemo je i zaštiti - rekao je Vučić.