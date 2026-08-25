Politika

PLATE SU DANAS TRI PUTA VEĆE! Vučić: Ti brojevi najbolje govore o napretku Kruševca

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25. 08. 2026. u 13:50

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je Rasinskom okrugu, gde je između ostalog obišao Regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu

ПЛАТЕ СУ ДАНАС ТРИ ПУТА ВЕЋЕ! Вучић: Ти бројеви најбоље говоре о напретку Крушевца

Foto: Novosti

Vučić je tokom obilaska naveo da je plata u Kruševcu porasla sa 290 evra 2012. godine na 890 evra sada, i kaže da mora još da raste.

"Baš ovako nešto nam je bilo potrebno. Nezaposlenost je ovde minimalna, i dalje ima ljudi na birou, ali u svakom slučaju ona je čak četiri puta manja nego što je bila. 2012. godine je bilo 26.000 zaposlenih, a danas imamo čak 11.000 više zaposlenih, a imamo 37.274 zaposlena. 2012. je nezaposlenost bila 15.000 lica, a danas je oko 6.000. Ti brojevi najbolje govore o napretku Kruševca", kazao je predsednik.

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