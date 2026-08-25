VUČIĆ O DELOVANJU NVO: Ej, milijarda i 300 miliona evra u našu zemlju za rušenje jednog čoveka!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu
Komentarišući navode nevladine organizacije CRTA o njegovom obilasku Srbije i razgovorom sa narodom, Vučić je rekao sledeće:
"Šta su oni postali, politički analitičari? Ja sam mislio da su oni NVO. Dobro, lepo je da su nam rekli da su oni kandidati na izborima, to smo znali sve vreme. Prevaranti najobičniji", rekao je on.
"Znam ja sve probleme u Srbiji, samo što ne kažu da lečimo više retkih bolesti nego ikada, da dajemo inovativne lekove. Varali ste ljude godinama i decenijama, SMS-om se leči više ljudi u Danskoj nego u Srbiji. Ali to kad neko bukvalno mrzi svoju zemlju", ocenio je predsednik.
"Dobro je, kako to klinci kažu, da su se autovali, kao prava politička organizacija, i dobro je da je to tako. Ej, milijarda i 300 miliona evra u našu zemlju za rušenje jednog čoveka. A to je samo u NVO. A tri milijarde su uložili u Novu S i N1. Samo to je četiri milijarde, da sruše jednog čoveka. Ja sam gotov iovako i onako, ali ću se boriti dokle god mogu. Boriću se protiv takvih koji hoće zemlju da nam unište", kaže Vučić.
"Njihov cilj je da nam sruše zemlju, da bude kakva je bila pre 15 godina, slabu, da se izvinjava svima, da ne može ništa da izgradi. To im je cilj, ja sam samo usputna meta. Oni svoj posao, mi svoj, a prebrojaćemo glasove za par meseci", naglasio je Vučić.
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