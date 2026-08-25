LUDNICA NA JU-ES OPENU! Rodžer Federer opet na terenu, otkrio da li se vraća iz penzije (VIDEO)

Bivši švajcarski teniser Rodžer Federer izjavio je u Njujorku da ne planira da se vrati tenisu kao što je to ove godine uradila Amerikanka Serena Vilijams.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ne, ne, ne, ne. Ne, nikako", rekao je Federer na konferenciji za novinare u Njujorku upitan da li planira povratak takmičenjima.

"Hvala na pitanju. Nisam bio siguran da li će ovo pitanje biti postavljeno, ali drago mi je što jeste, kako bih mogao da razjasnim, u slučaju da je neko to pomislio", dodao je nekadašnji prvi teniser sveta.

Federer će se danas ipak nakratko vratiti na teren. On će na stadionu "Artur Eš" u Njujorku odigrati egzibicioni duel, odnosno jedan set u singlu protiv Endija Rodika i set u dublu sa Džonom Džonom Makenroom protiv Rodika i Andrea Agasija.

Biće to njegov prvi nastup na terenima Otvorenog prvenstva SAD još od 2019. godine.

"Nisam odigrao singl set u, ne znam, možda protiv (Huberta) Hurkača na Vimbldonu, tako da je prošlo pet godina", rekao je Federer, misleći na svoj poraz u četvrtfinalu 2021. godine, što je bio njegov poslednji grend slem meč.

Roger Federer returns to tennis' biggest stage 🤩 pic.twitter.com/OlGuqNILPW — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2026

"Ne znam kako će proći. Postoji mnogo neizvesnosti, ali i mnogo sreće što mogu da se vratim na 'Artur Eš', mesto gde sam doživeo toliko lepih trenutaka", dodao je osvajač 20 grend slem trofeja.

Federer je osvojio pet uzastopnih titula na Ju Es Openu, od 2004. do 2008. godine. ;

Švajcarac nikada nije imao priliku da se oprosti od Njujorka kao igrač, jer nije bilo načina da zna da će mu poraz od Grigora Dimitrova u četvrtfinalu 2019. godine biti poslednji meč.

Ranije te godine stigao je do polufinala Otvorenog prvenstva Francuske i finala Vimbldona, ali je u Parizu izgubio od Rafaela Nadala a u Londonu od Novaka Đokovića u taj-brejku petog seta.

Bilo je lako zamisliti da da se vraća na Ju Es Open sledeće godine i ponovo stiže daleko. Ali nakon što je izgubio od Đokovića u polufinalu Otvorenog prvenstva Australije na početku 2020. godine, imao je operaciju kolena u februaru te godine, a zatim još jednu proceduru u maju.

Vratio se na Rolan Garos 2021. godine, ali je morao da se povuče pre meča četvrtog kola. Posle poraza od Hurkača, Federer je imao još jednu operaciju kolena tog avgusta i znao je da više neće biti povrataka.

Ovo putovanje u Njujork je stanica za Federera na njegovom putu ka Njuportu na Roud Ajlendu, gde će u subotu biti primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.